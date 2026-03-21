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“Tienes que llevar algo nuevo a la mesa”, fue el pensamiento de Mariana BO hace 14 años cuando, en su natal Culiacán, inició su camino en la música electrónica, mismo que la ha llevado a lugares como Tomorrowland, en donde tiene el puesto como la primera DJ mexicana en subirse al escenario de dicho festival.

En ese tiempo, Bo, quien se prepara para ser parte del Festival Tecate Pal’ Norte este 28 de marzo, ha visto la evolución tan favorable que ha tenido la industria para las mujeres, pues ahora celebra que haya más eventos compuestos por talento femenino.

“No nada más en México, en Europa, y eso me da mucho orgullo. Tengo muchos amigos hombres DJ’s que me dicen: ´cada vez hay más mujeres´ y yo les pregunto, ´¿y qué tiene? ¿Te ponen nervioso o qué?’”, explica.

El talento de la DJ sinaloense la ha llevado a figurar en el Top 100 de DJ Mag, a presentarse en distintas ediciones del EDC en varios países y realizar giras por Asia y Europa.

No ha dejado de lado a México, como cuando formo parte de las celebraciones de Año Nuevo 2026 en el Ángel de la Independencia.

“Hay que tener mucha hambre en tu proyecto, no ser conformista. Por el simple hecho de ser mujer tenemos que demostrarlo doblemente”.

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