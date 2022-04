María Juncal deleita al público con un magistral flamenco

La bailadora María Juncal ha dedicado su carrera a difundir el flamenco por todo el planeta, llegando a conectar con la gente a través de la pasión y la fuerza que caracterizan a este baile, pero con México quiso hacer algo especial y a partir de esta semana en el corazón de la colonia Condesa, están abiertas las puertas de Juncal Tablao Flamenco.

"Es una forma de agradecer tantas cosas, estar aquí y haber podido abrir esta casa es mucho más que un sueño cumplido, porque es algo que no imaginé que iba poder lograr", declaró Juncal.

Desde la entrada del lugar la gente puede vivir la experiencia de un tablao madrileño, apenas cruzar la puerta y de inmediato se encuentra una barra donde sirven una copa de vino o una bebida especial de la casa con alguna botana, mientras espera el momento para ingresar al foro donde se lleva a cabo el espectáculo.

Al entrar al espacio para el show el ambiente es sobrio y domina un pequeño escenario donde la magia del flamenco se da, con mesas dispuestas alrededor de él desde las cuales el público disfruta sin problema alguno del espectáculo.

Como en el teatro dan la tercera llamada y las luces se van, sólo quedan encendidas las del escenario hasta donde llegan cinco músicos que de inmediato toman sus lugares, y uno de ellos se pone al centro y recita la introducción de Caminante, la coreografía que esa noche María Juncal ejecutará como sólo ella sabe.

"El caminante da pasos, espera, descansa, se precipita, se pierde y regresa sobre sus huellas. El caminante toma aire y se prepara para rutas largas. El caminante si encuentra una fuente, bebe para calmar su sed. A veces sus pasos son los del vencido y aún así en su corazón encuentra el latido del aliento. El caminante no siempre avanza pero nunca deja de intentarlo", recitó el cantaor antes de que los primeros sonidos de guitarra comenzaran a escucharse.

Entonces apareció María, luciendo lentejuelas y alas de mariposa en su vestuario, y sin decir palabra alguna comenzó a contar una historia a través de su cuerpo, con movimientos enérgicos y al mismo tiempo delicados, haciendo volar sus pies con un zapateado que retumbaba por todo el lugar, mientras el público en silencio la observaba atentamente, así fue durante las más de dos horas que duró "Caminante", donde al final la gente se puso de pie para aplaudirle.

"Arranco con fuerzas, con ganas de vivir, de cantar, de bailar, de comunicarnos y compartir, (esta época de pandemia) ha sido difícil para todos, siento que es el momento de reencontrarnos con todos los momentos que la vida nos brinda y este es un momento para compartir", dijo María Juncal.



Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL .

La artista explicó que ese espacio se encuentra abierto no sólo para artistas del flamenco españoles, también mexicanos y de otros países, donde no sólo habrá lugar para figuras consolidadas sino también para nuevos talentos.

"En México hay mucho público para el flamenco, éste es un país que es amante del arte en general y del flamenco muy en particular, hay mucha afición porque además a la gente le gusta y se interesa por algo que no conoce, yo siempre he sentido un abrazo caluroso, he sentido el cariño del público y el interés, pero no tenían un espacio por eso me he empeñado mucho para que lo tuvieran en la Ciudad de México".

María Juncal explicó que en España los tablaos enfrentaron una crisis complicada debido a la pandemia, donde muchos de estos espacios con tradición tuvieron que cerrar, pero ahora que las cosas están tomando un camino más normal, espera que renazca el flamenco con fuerza.

"El turista que llega a España va buscando la flamencura, buscando la caña y esa forma de vivir que nosotros buscamos cuando llegamos aquí, ese estilo de vida que tienen los mexicanos que nos es tan familiar y que nos hacen sentir como en casa, es un poquito lo que hemos querido reproducir aquí pero compartiendo identidades, lo que sucede en el escenario es auténticamente flamenco, yo soy de las personas que cree que el flamenco es de quién y para quién lo quiere vivir y hacer", finalizó María Juncal.



