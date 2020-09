Marcos Valdés ignora herencia del Loco

Uno de los nueve hijos de Manuel, El Loco Valdés, el actor Marcos Valdés, dice que lo único que le ha heredado a su padre es, además de la cara, el amor por la actuación, y con eso se conforma.

Tras la muerte del comediante, el 28 de agosto, su hijo reapareció para el inicio de filmaciones de la película The juniors y la fórmula imperial y dijo desconocer el futuro de la herencia de su padre.

“Yo ni me meto, en eso ni me meto ni me he metido, jamás le he pedido nada ni quiero nada, mis hermanos Larrañaga estarán en la casa que era de su mamá (Arcelia Larrañaga), muy merecida, ellos cuidaron a mi papá, estuvieron con él 24 por 24, tanto Pedro, Michel, Pancho como Arcelia; es de ellos y todas las cosas que tenía mi papá. (En cuanto a las regalías) no sé, allí no me meto, ni quiero. Lo único que puedo hacer es rendir un homenaje a mi padre siempre, a mí nadie me lo puede quitar, ustedes me vieron en la serie de José José, allí pude interpretarlo, creo que nadie lo había hecho, tuve la gran oportunidad”.

Marcos recordó que una vez su papá le dijo unas palabras que hasta hoy conserva: “Mijo, no te heredé, pero sabes una cosa: eres de mis hijos el más capaz”.

Como Cristian Castro, Marcos conoció tarde a su papá, cuando tenía 14 años, lo que dice, no le impidió desarrollar una buena relación con él y sus hermanos, sin embargo, reconoce que ha tenido roces con su sobrino, Iván Valdés, nieto y cuidador de El Loco.

“Son cosas de la vida, ojalá que se acabaran todos estos conflictos familiares. Entre mis hermanos y tu servidor todo está maravilloso”, comentó.

Cuando aún vivía El Loco, Iván Valdés dio a conocer que a su abuelo le había vuelto a aparecer un tumor en la cabeza. Marcos desmintió esta información y dijo que sólo había que creer a las enfermeras y médicos. Iván dio una entrevista poco después a Ventaneando en la que dijo que El Loco no estaba de acuerdo con que Marcos hablara ante los medios pero no le ayudara a su papá.

Durante aquella entrevista, Marcos dijo desconocer el motivo del distanciamiento entre él y su sobrino: “Jamás me peleé con él, yo lo recibí dos veces en EU cuando contraté a mi papá y él iba como su asistente, y lo traté como rey, yo creí que mi relación era muy buena”, señaló.

Iván Valdés también ha dicho que se hará una bioserie del comediante, situación que Marcos dijo desconocer, así como la información de quién tiene los derechos del nombre de su padre.

“No estoy enterado de quién va a dirigir pero sí quiero que la haga con dignidad, porque fue una gran estrella de México”.