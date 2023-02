La vida de Marc Anthony ha dado un giro de 180° nuevamente, pues se encuentra en uno de las etapas más felices de su vida a lado de su ahora esposa Nadia Ferreira con quien espera un hijo. Si bien parece que sus viejas relaciones quedaron en el pasado, los fanáticos del intérprete de “Flor Pálida” no dejan de recordarle el nombre de Jennifer López.

La estrella puertorriqueña y el famoso conformaron una de las parejas más sólidas del 2004, fecha en la que el mundo fue testigo de su amor, sin embargo, este concluyó en el 2011.

Lee también: Ángela Aguilar actuará con todo el peso de la ley tras filtración de supuestas fotos íntimas

A pesar de que la separación tiene años atrás y los propios artistas han dejado ver que mantienen una relación amistosa, los seguidores se niegan a dejar ir aquellos recuerdos.

Resulta que hace unos días Anthony dio su primer concierto tras celebrar su boda con la modelo paraguaya y fue durante esta que expresó lo importante que era una canción para él: “Esta próxima canción en particular, cada vez que la veo (...) no sé, es algo es sumamente especial", dijo ante la mirada de los asistentes.

En medio de la nostalgia, uno de los fanáticos le gritó que la canción iba dedicada para JLO, por lo que Marc al oír el comentario reaccionó de una forma particular.

Entre las risas y los gritos del público, el intérprete dijo: “¿Qué?” con una expresión de sorpresa y posteriormente sonrió hacia una esquina del recinto.

A pesar de ello, Anthony no pasó por alto su amor con Ferreira: “Ojo, que estoy activo", agregó.

Ante la inesperada respuesta del cantante, el público también reaccionó con más carcajadas.Asimismo Marc continuó el show tratando de contener su sonrisa.

Lee también: Elizabeth Álvarez publica foto con Jorge Salinas y estallan las críticas

La crisis matrimonial de López y Anthony

Jennifer Lopez abrió su corazón en su documental Halftime y habló sobre algunos sucesos de su vida que la marcaron para siempre y que también repercutieron en su carrera artística. Entre ellos, se encuentra el divorcio con su exesposo Anthony, con quien procreó a sus dos mellizos Max y Emme. La cantante reveló que durante un momento de su carrera sintió que ya no brillaba y que había perdido su valor como artista.

La intérprete de “On the floor” se sinceró con el público y se mostró vulnerable ante la industria de Hollywood: dijo que, al tratar de crear una vida familiar, perdió su identidad. Cuando sus hijos tenían tres años, ella y el salsero decidieron terminar su matrimonio, situación que la llevó a vivir algunos de los momentos más duros de su vida.

JLo habló de varios episodios, algunos más complicados que otros: los productores ya no la buscaban desde ese momento, se consideraba una mamá soltera perdida y sin ningún objetivo más que sus mellizos: “Como artista, creo que perdí parte de mi identidad al tratar de construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos tenían tres años, me divorcié. Era una mamá soltera con dos niños pequeños. A los 42 años los papeles de cine no llegaban a mi puerta y cuando volví a trabajar sentí que ya no sabía cuánto valía”, reveló.

Desde siempre, la puertorriqueña luchó contra los estándares del mundo del espectáculo en Estados Unidos y se dijo muy conmovida por todo lo que había logrado a pesar de ello. En una de sus etapas más críticas, en medio de su divorcio con Marc Anthony, volvió a brillar y retomó su camino profesional a pesar de todos los obstáculos que la vida le presentó.

Luego de la separación del papá de sus hijos, López se armó de valor para regresar a las pantallas y recibió su primera invitación a un proyecto luego de tanto tiempo inactiva.



Foto: EFE/IAN LANGSDON, Archivo El Universal

Con información de La Nación.