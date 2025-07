A poco menos de un mes de que "La casa de los famosos México" abra nuevamente sus puertas, los secretos de la tercera temporada han ido saliendo a la luz.

En días pasados, la producción del polémico reality ha revelado algunos de los participantes que paralizarán a los televidentes, entre los que se encuentran Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury y Alexis Ayala. Esta tarde la actriz y cantante Mar Contreras se sumó a la lista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la sinaloense adelantó que su carta de presentación será la autenticidad; es decir, se dejará ver tal cual es, con virtudes y defectos.

“La cara que muestro en mi día a día es la que voy a mostrar en el reality, la auténtica, la única. Soy una mujer de una sola cara. Así me identifico. Los personajes que han visto en el teatro o en la televisión son eso, personajes y verán a esa Mar honesta, empática, que sabe escuchar, además también me considero una mujer motivadora”, dijo.

Lee también Revelan a Mar Contreras como la quinta habitante de "La Casa de los Famosos 3"; ¿Estará desmaquillada?

Sobre la convivencia con un puñado de extraños, Contreras afirmó que no le tiene miedo, pues está convencida de que su personalidad la harán mezclarse a la perfección.

"No creo que sea tan dura mi instancia dentro, creo que soy una mujer que fluye. Puedo encajar con muchas personas porque tan puedo hablar de cosas superficiales, divertirme y hacer cosas estrafalarias como puedo generar conversaciones profundas”, agregó.

Lo único que sí le preocupa es el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que padece; y es que podría convertirse en su gran debilidad.

“Tengo un TOC muy fuerte que es el orden. Para mí estar en un lugar ordenado es también tener ordenada la cabeza, espero que estemos en el mismo canal sobre el hecho de la limpieza y el orden, aunque también ciertas situaciones de conflicto es algo que a mí me afecta”, confesó.

Su principal bandera será el respeto

Después de una segunda temporada que estuvo llena de escándalo y señalamientos de violencia entre sus participantes, la actriz afrimó que lo más importante para permanecer en el programa será el respeto.

“Mi estrategia no se la voy a contar a nadie, pero no está muy lejano a lo que soy. Creo que ante todo hay que tener los valores claros, como el respeto, son cosas que en el día a día trato de fomentarlo tanto a mis hijos como a la gente que me conoce”.

Una experiencia de esta magnitud, además de una importante oportunidad, también puede significar un gran entretenimiento y eso es lo que Mar está buscando:

“En este proyecto vengo con muchas ganas de divertirme, de seguir creciendo, de seguir empoderando a la mujer, de construir cosas positivas y ojalá poder ser una forma de inspiración para muchas personas", finalizó.

Lee también Mar Contreras: de "Operación Triunfo" a "La casa de los famosos", ella es la nueva integrante confirmada