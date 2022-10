¿Manolo Caro está enojado con Verónica Castro?

El cineasta Manolo Caro no puede escuchar el nombre de Verónica Castro porque de inmediato cuelga el teléfono, así le pasó a algunos periodistas que le marcaron con motivo del cumpleaños 70 de la primera actriz; cuando escuchó su nombre y sin decir nada más, el realizador colgó. Muchos, al pensar que fue una falla técnica, lo buscaban nuevamente y otra vez colgaba. ¿Estará enojado con Verónica Castro?

Laura Zapata confunde La Villa con la Roma

La actriz Laura Zapata llegó tarde a una conferencia de prensa realizada en la colonia Roma Norte, para presentar el concierto por la celebración 50 del Festival OTI el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, pero, al llegar a la cita, más de media hora tarde, dijo “perdón el Waza (mapa de localización digital) se portó muy “weys” y me llevó hasta La Villa; ya andaba yo por la Villa. Yo no sabía cómo llegar pero henos aquí”.



Yuri se queda en casa sin dar explicaciones

El domingo pasado se estrenó la cuarta temporada del reality “¿Quién es la máscara?”, programa en el que aparece la cantante Yuri, quien fue la única que no asistió a la presentación del show. Nadie explicó por qué no llegó la artista a la cita con los reporteros, lo único que el conductor Omar Chaparro dijo fue “seguramente está conectada desde su casa”, pero ya. Ni un mensaje virtual dio la jarocha ni explicaron por qué no llegó, ¿habrá querido evitar hablar de la cucaracha que se le trepó hace poco en un concierto en Nuevo Laredo, Tamaulipas o simplemente se le hizo tarde?



