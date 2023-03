Manelyk González: 3 minifaldas con la que ha conquistado la red

Una de las influencers más exitosas de nuestro país es sin dudas Manelyk González. La joven cosecha más de 15 millones de seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día, sus looks y algunos de sus pasatiempos favoritos.

Recientemente Manelyk González usó Instagram para compartir algunos de sus looks preferidos, los cuales casi siempre están protagonizados por minifaldas.

En una oportunidad Manelyk González decidió combinar una mini falda con lentejuelas y un top de manga larga, también con lentejuelas, en color crema. La influencer completó este look con unas botas de caña alta en color dorado, y accesorios dorados.

Foto: Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

En otra oportunidad, para asistir a un evento de GQ México, Manelyk González lució un look total black, el cual estaba compuesto por un top futurista en color negro, unos guantes negros, y una especie de falda pantalón en color negro, la cual combinó con un pantalón, también en color negro.



Foto: Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

Manelyk González también se sumó a la tendencia Barbiecore y lució un conjunto de dos piezas de paño en color rosado compuesto por un blazer y una minifalda, la cual combinó con un top blanco y una bolsa de la marca Prada en color negro.

Un detalle que llama la atención de los posteos en Instagram de Manelyk González, son los comentarios que le dejan los usuarios y seguidores en donde opinan y critican su cuerpo.



Foto: Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

Sin embargo, a pesar de las críticas, Manelyk no se queda callada y le responde a todos sus haters. “Últimamente me están criticando muy ca.., que si estoy flaca, que si me quité las bubis, y nunca me habían criticado por eso, es novedad”, comenzó diciendo en un video Manelyk.

“Mis amigos incluso me dicen que estoy muy flaca, hasta mi mamá me lo dice. A mí me gusta estar así, yo sé que cuando empiezo a entrenar comienzo a recuperar mi cuerpo. Después de la caída cuidé mucho mi alimentación y me gusta cómo me veo ahora, así que dejen de criticarme por favor”, continuó González.