Manelyk dice que Rey Grupero es un "naco": él reacciona y se dividen opiniones

A Manelyk, exintgrante de "Acapulco Shore", no le cae nada bien el Rey Grupero, youtuber que formó parte de "La casa de los famosos" y que hace un tiempo tuvo un romance con la actriz Cynthia Klitbo.

Para Manelyk, el conductor es alguiendesagradable, así lo expresó en un video que posteriormente Rey Grupero retomó para dar su opinión.

"De los que peor me caen ahí, y lo he dicho desde antes, es el Rey Grupero, no lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura, me parece desagradable, me parece una persona, es un pinche naco, perdón; y a ver si no se me van encima por esto, porque ya todo lo que digo les molesta y es ofensivo, pero se me hace un puto naco, no lo soporto", se le escucha decir a Manelyk.

El youtuber no se quedó callado, y lamentó las palabras de la creadora de contenidos:

"Me llegó este video que realmente me deja impactado @mane_gonzalez yo nunca me he metido contigo y me parece que la forma en cómo te expresas de mí es fuerte al llamar naco a una persona es discriminarla, en fin, es tu opinión", se lee.

Opiniónes divididas

Rey Grupero, quien ha sostenido pleitos públicos con Alfredo Adame, también se ha mostrado empático con las mujeres, como ocurrió con su expareja Cynthia Klitbo, a quien defendió cuando fue atacada por el actor Juan Vidal.

La opinión de los cibernautas se dividió, pues aunque muchos lo defendieron, otros le recordaron que él también se ha expresado mal de otros, así que se "aguante".

"Yo estoy con mi compa @reygruperomx no se aguite puro pa delante". "Tú te has expresado peor si quieres respeto, respeta tambien". "Pero a ella nadie la juzga por su pasado". "Mane, el que se vista de seda mona se queda, por muy Louis Vuitton, Gucci, Prada, Balenciaga, Fendi, no dejas de ser corriente, mal hablada y naca". "Tranqui rey se ve que se derrite por ti del odio al amor hay un paso", se lee entre los comentarios.

