En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz Gala Montes habló abiertamente sobre la complicada relación que lleva con su madre, Crista, la cual, confesó, terminó por quebrarse por completo debido a temas económicos y el presunto control que la señora quería ejercer en la vida de su hija.

Incluso, la exparticipante de "La casa de los famosos México" acusó a su mamá de haberle robado una fuerte cantidad de dinero, mientras ella se encontraba en el reality. Las palabras de Gala llegaron hasta los oídos de la señora, provocando que ésta le contestara en las redes sociales y tachara a la actriz de ser una persona "malagradecida".

Mediante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de TikTok, Crista Montes cuestionó la versión de su hija y hasta aseguró que la única intención de la también cantante era dejarla mal parada:

"Todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale. Me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también, ahora que entró a la ‘La Casa de los Famosos’ y dijo que estaba educada por satán... ¡qué poca abuela tiene de decir eso!, y lo voy a decir porque yo no sé qué va a hacer con su psicóloga".





Gala Montes y su madre Crista enfrentan severos problemas familiares. Foto: Instagram





Montes también se refirió a las veces que fue a apoyar a su hija dentro del reality y la demanda que presentó en contra de Adrián Marcelo por violencia de género, mismas que fueron calificadas por Gala como "un circo":

"Que malagradecida e ingrata hija eres. ¿Decir que hice un show?, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, agregó.





Crista Montes ya respondió a la entrevista de Gala Montes con Yordi. 😳😱🔥



Dice que Gala es una malagradecida @GalaMontes2 pic.twitter.com/T2J0i9IMIA — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 11, 2024





Cabe destacar que el conflicto entre madre se dio a conocer en julio de este año, cuando la señora dio una entrevista a la revista TVNotas en las que denunciaba públicamente a Gala por haberla despedido, aseguró, de manera injustificada.

Posteriormente, la protagonista de "Diseñando tu amor" rompió el silencio y reveló los maltratos, extorsiones y manipulaciones a los que había sido sometida durante años por su madre.

Hasta el momento, todo parece indicar que el pleito entre ambas continuará y una reconciliación ya parece casi imposible.

