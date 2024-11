Antes de cobrar fama y popularidad por a su participación en "La casa de los famosos México", Gala Montes acaparó los reflectores por el pleito que protagonizo con su madre, Crista Montes, quien la acusó de despedirla sin justificación y, prácticamente, abandonarla a su suerte.

La señora concedió una entrevista a la revista TVNotas, en la que señaló a su hija le había quitado el puesto de mánager que ella ejerció desde que Montes inició como actriz, asimismo, destacó que para poder vivir habría gastado todos sus ahorros en un negocio de comida.

En ese entonces, Gala reveló que su madre llevaba tiempo amenazándola, pero el reality hizo que el escándalo se olvidara. Ahora, tras su salida del programa, la también actriz compartió varios detalles al respecto, como que fue víctima de extorsión y manipulación emocional durante meses.

Fue en una reciente entrevista que dio al programa de YouTube de Yordi Rosado, donde la intérprete de "Tacara" explicó que los problemas llevaban varios meses, pero prefirió mantener la situación en privado para evitar un escándalo, algo de lo que, aseguró, su madre se aprovechó.

"Mi mamá lanza la nota a una revista y ahí fue de ‘amiga date cuenta’. Fue muy duro porque llevaba un año permitiendo muchos abusos y cosas con las que no estaba de acuerdo, pero era de: ‘me tengo que aguantar con tal de que no sea público”.

La integrante del llamado "Team Mar" también fue cuestionada sobre las veces que, durante el reality, llamó a su mamá como el amor de su vida; incluso del abrazo que ambas se dieron tras ganar el tercer lugar de la competencia:

"Creí en ella, pero no había visto el circo que había armado. La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante. La gente no entiende de por qué hablo cosas buenas de mi mamá, la quiero, pero eso de vivir con una persona como ella es distinto”.

Por si fuera poco, denunció públicamente que a los pocos días de haber entrado a "La casa de los famosos", su madre le habría robado una fuerte cantidad de dinero.

"No la he vuelto a ver y no le vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero", finalizó.

Por su parte, Crista Montes no ha respondido a las declaraciones de la actriz, sin embargo, mientras ésta estuvo encerrada en el programa de Televisa, levantó una denuncia en contra de Adrián Marcelo por las agresiones que el youtuber le hizo a la actriz.

