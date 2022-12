Maite Perroni: el día que reprobó geografía en medio de un show de RBD

Los RBD vienen de dejar a sus fanáticos más que sorprendidos. El grupo musical prepara su tour para el 2023 y ya todos están ansiosos. Si bien se especula con los países que visitarán en su gira, lo cierto es que tendremos que esperar hasta el 19 de enero para saber todos los detalles. Así lo explican en la web donde pusieron un contador de días y minutos para saber cuanto falta para que empiece la fiesta.

Lee también: RBD vuelve a reunirse, ahora con Dulce María, pero sin Poncho Herrera

Perú es uno de los destinos que recuerda a los RBD con mucho cariño. Fue uno de los primeros países en abrirles las puertas con los brazos abiertos. Además, fue clave en la consolidación de la carrera de cada uno de los que integraron la banda juvenil. Sin embargo, allí no tienen un muy buen recuerdo de Maite Perroni. Es que ella les cambió el nombre en una de sus presentaciones.



Maite Perroni era una de las actrices más queridas de los RBD. Su personaje como Lupita Fernández Aguirre llevó a que se ganara el corazón del público. Ni siquiera eso bastó para los peruanos el día de la confusión. Tuvo que pedir disculpas en varias oportunidades por el error. Ese día, sin duda, reprobó geografía.

Lee también: Cazzu acelera los latidos de Nodal con un mini conjunto total denim

Cómo fue el día en que Maite Perroni confundió a Perú con otro país

Ella estaba de gira junto a los RBD en Lima. Ese día cayó en el error de gritar “¡arriba Chile!” mientras todos cantaban en el escenario. La abucheada del público no tardó en llegar. No solo no se tomaron para nada bien la confusión, sino que seguir no fue una tarea sencilla. “Perdón. Se me fue la geografía. Hola, Perú", agregó la cantante, pero ya era tarde.

"Quiero pedir disculpas nuevamente, a nadie le gusta que le digan que es de otro país. Lo siento mucho Perú, es que reprobé geografía", señaló Maite Perroni. A la fecha nadie olvida su confusión en Perú, aunque seguro esperan que no se olviden de ellos e incluyan a su país en las presentaciones del 2023 de los RBD.