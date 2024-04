Madonna, Blink-182 e Intocable; la cartelera musical de la CDMX en abril

Abril llegó y con él varios de los conciertos más esperados por el público mexicano. Y es que, artistas nacionales e internacionales tomarán varios recintos de la capital para poner a bailar a los asistentes con géneros como el pop, reggaetón, balada, punk-rock y hasta regional mexicano.

Así que, en esta ocasión, te compartimos la cartelera de los eventos que no te puedes perder, para que vayas preparando tu agenda y tu garganta.

Keane. Empezamos fuerte. La banda inglesa dará el banderazo de inicio a esta temporada con una única presentación, programada para esta noche, en el Palacio de los Deportes. La agrupación celebra los 20 años del lanzamiento de Hopes and Fears, álbum con el que se dieron a conocer mundialmente y que incluye grandes éxitos como "Somewhere only we know", "Everybody's changing" y "This is the last time".









Blink-182. Un día después, y para toda la generación que creció usando cinturones de estoperoles, tenis de cuadros, bermudas y playeras coloridas; una de las bandas más icónicas del punk-rock regresa a los escenarios mexicanos después de 20 años de ausencia.

Tom, Travis y Mark, alineación original de Blink, ofrecerán cuatro conciertos los días 2, 3, 5 y 6 de abril, en el Palacio de los deportes y aunque todos ellos habían sido reportados como Sold out, en la página de Ticketmaster aún puedes encontrar algunos boletos disponibles.









Yuridia. El toque romántico lo pondrá una de las mejores voces femeninas que tenemos en el país, con un espectacular show en el Auditorio Nacional, este 4 de abril, en el que resonarán temas como "Qué agonía", "Ya te olvidé" y "Amigos no por favor", solo por mencionar algunos.





Yuridia regresará al Auditorio Nacional. Foto: OCESA.





Emmanuel y Mijares. El próximo 11 de abril, los amantes de la década de los 80 podrán regresar a esta época con el concierto que estos dos famosos intérpretes darán en el Auditorio Nacional para celebrar los 10 años del exitoso concepto "Amigos" con el que ya han recorrido varios recintos a lo largo y ancho de la República.

Raphael. El intérprete de "Como yo te amo" acaba de celebrar 60 años de carrera musical, y tras lanzar su disco "Victoria" ahora se prepara para presentarse en el escenario del llamado "Coloso de Reforma" este próximo 17 de abril. El cantante español cantará, por primera vez en México, sus nuevos temas; además de que hará un recorrido por sus grandes éxitos.

Interpol. Hace tan solo unas horas, el gobierno de la CDMX anunció que la legendaria banda estadounidense se presentará, de manera gratuita, en el escenario más importante de México: la plancha del Zócalo Capitalino.

La cita será este 20 de abril en punto de las 19:00 horas. Interpol buscará romper el récord de asistencia que, hasta el día de hoy, le pertenece a Los fabulosos Cadillacs, quienes lograron convocar a mas de 300 mil almas en 2023.









Yandel. La leyenda del reggaetón retomará su faceta como solista y pondrá el ritmo al Auditorio Nacional este próximo 21 de abril. Aún hay boletos disponibles en la página de Ticketmaster.

Madonna. Después de retrasar su gira "Celebration", debido a una hospitalización de emergencia, la llamada "Reina del pop" por fin llegará al Palacio de los deportes con una serie de presentaciones que iniciarán el 20 de abril y se extenderán hasta el 26.

Originalmente estos conciertos estaban programados para principios de año, pero los problemas de salud de la cantante obligaron a la producción a reacomodar la gira entera. Lamentablemente los boletos están agotados desde hace meses.





Madonna en su Celebration Tour.





Intocable. Para cerrar un mes lleno de músico, qué mejor que hacerlo con música regional. La banda originaria de Texas se presentará en la Plaza de Toros, para corear junto con su público temas como "¿Y todo para qué?", "Fuerte no soy" o "Enséñame a olvidar".

