¿Quién es Interpol, la banda que tocará en el Zócalo de la CDMX?

La mañana de este lunes el jefe de Gobierno, Martí Batres anunció que la banda estadounidense de rock Interpol cantará en el Zócalo de la Ciudad de México, espacio que ha recibido a una variedad de agrupaciones de todos los géneros.

Claudia Stella Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la ciudad dio a conocer que el grupo ya había manifestado sus deseos de llevar su música a la plancha del Zócalo, pues todas las veces que han ofrecido un concierto en nuestro país, ha sido en festivales.

Lee también: Anuncia Gobierno capitalino concierto masivo de Interpol

Por ello, la agrupación no dudó ni un segundo en manifestar el entusiasmo que les produce ofrecer su propio concierto en la CDMX:

“Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo, corazón de la Ciudad de México. Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico, vamos a ponerle ganas”.

¿Quién es Interpol?

La agrupación de rock e indie rock es originaria de Manhattan, Nueva York, la cual se creó en 1997.

Está integrada por el cantante Paul Banks, el guitarrista Daniel Kessler y el baterista Sam Fogarino.

Esta agrupación creció junto con el renacimiento de la ola post-punk de los 2000, al principio tocaban en circuitos alternativos de Nueva York y, poco a poco, fueron ganando más fama y popularidad; la crítica llegó a decir que era un grupo de rock oscuro con raíces de los 80.

Hasta el momento cuenta con siete discos de estudio, el primero “Turn on the bright ligths” del 2002, “Antics (2004), “Our love to admire” (2007), “Interpol” (2010), “El pintor” (2014), “Marauder” (2018) y “The other side of make-believe” (2022).

Se ha convertido en uno de los más influyentes del post punk revival; su CD “Our love to admire”, con el que mostraron madurez musical, lo presentaron durante su show en el Festival de Coachella.

En constantes ocasiones, la banda ha mostrado sus muestras de afecto a México, como en el 2018, cuando sus integrantes estuvieron presentes en la capital para presentar su disco “Marauder”, ya que sus fans de nuestro país les han demostrado gran incondicionalidad.

Lee también: Keane y todo lo que tienes que saber sobre su concierto de hoy en el Palacio de los Deportes

“México nos ha apoyado como ningún otro lugar en el mundo y por eso es que estamos contentos de presentar todo aquí, me gusta su historia y cultura, aprendo algo nuevo cada vez que vengo, pero de alguna manera siento que apenas estoy conociendo la superficie de todo lo que tiene y siempre conocerlo más”, dijo en ese entonces Kessler.

Durante la pandemia, los músicos siguieron componiendo, pero a distancia, a través de correos y archivos digitales.

En el 2022 además de mostrar su álbum en el país, mostraron una exhibición titulada “Big shot city”, con fotografías y mercancía de la banda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc