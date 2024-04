Keane y todo lo que tienes que saber sobre su concierto de hoy en el Palacio de los Deportes

Keane vuelve a México, luego de cinco años de ausencia, para festejar el 20° aniversario de su primer álbum de estudio; "Hopes & Fear", gracias a él, se dieron a conocer mundialmente con éxitos como "Somewhere only we know", "Everybody´s changing" y "Bend and break", que esta noche revivirán con un concierto en que celebrarán su trayectoria, desempolvando el baúl de los recuerdos para sus fans más cautivos que, sin importar el tiempo, nunca se olvidaron de ellos.

A pocas horas de que la preventa para su concierto estuviera disponible, los boletos para ver a Keane se agotaron, lo que causó gran desilusión en cientos de fans que, todavía hoy. a pocas horas de que la banda inglesa pise el escenario del Palacio de los Deportes, siguen preguntando a otros seguidores si tienen un boleto disponible para revender.

El concierto de esta noche cobra una importancia especial para sus fans, debido a que interpretarán todos los temas que conforman al "Hopes & Fear", el primer disco que lanzaron y que salió a la venta en mayo de 2004.

En esa época, Keane, conformado por Richard Hughes, Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, y más recientemente Jesse Quin, se caracterizó por los sonidos del piano y sintetizador, que sustituían a las guitarras, estilo que fue ovacionado por la crítica.

Cada uno de los temas que fueron promocionados en radio y televisión alcanzaron gran éxito y marcaron un impulso para que "The iron sea", su segundo álbum, resultara tan exitoso como su antecesor.

A lo largo de su trayectoria, Keane se ganó el gusto del público por temas como ""Somewhere only we know", "Everybody's changing", "Bedshaped", "This is the last time", Bend and break", "Is it any wonder?", "Crystal ball", "Nothing in my way" y "The lovers are losing", por mencionar algunos.

El concierto de está noche fue antecedido por su presentación en el festival "Tecate pal norte" y el 3 de abril llegarán a Zapopan, Guadalajara, para presentarse en el Auditorio Telmex.

Sarah Kinsley será la artista que abra a Keane, la cual subirá al escenario en punto de las 20:00 horas; se trata de una cantautora estadounidense que debutó como solista en 2021, con su EP "The King", a partir de ahí, cada año ha lanzado una propuesta musical.

La banda iniciará el concierto a las 21:00 horas ,se espera que interpreten la mayoría de los temas de su primer álbum, más los éxitos que han ido acumulando a lo largo de su trayectoria.

De hecho, está disponible la lista de canciones que tocaron durante el "Tecate pal norte":

Bend and Break Disconnected Silenced by the Night We Might as Well Be Strangers The Way I Feel You Are Young Spiralling Nothing in My Way Bedshaped This Is the Last Time Is It Any Wonder? A Bad Dream Everybody's Changing Somewhere Only We Know Sovereign Light Café

Si llegas en transporte público, la estaciones más cercanas de metro y metrobús son Velódromo y Goma, respectivamente; el Palacio de los Deportes, además, cuenta con estacionamiento, para aquellas personas que vayan a trasladarse en automóvil, este es de cupo limitado y el precio puede variar.

Evita estos objetos, pues no permitirán que accedas con ellos al recinto:

No carteles de más de 11 x 43 cm No pancartas ni postes No cámaras profesionales No equipo profesional de grabación de video o audio No accesorios para cámaras, como tripodes No luces ni baterías, a excepción de baterías externas para celulares No dispositivos electrónicos grandes No ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti No cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes ni encendedores No comida ni bebidas No paraguas Sustancias ilegales Drogas o parafernalia Masajeadores Rayos láser Luces químicas Guantes de led Medicamentos de venta libre Peluches Armas

Estos son los objetos que sí puedes llevar contigo:

Tapones para oídos Toallas y tampones (pieza individual encerrada) Medicamentos con receta (sujeta a revisión) Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas) Cangureras que no excedan 11 x 16 cm

