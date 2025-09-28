Josefa de Varela fue descendiente de Nezahualcóyotl, el llamado Rey Poeta y, pese a su origen, llegó a ser figura importante en la corte de Maximiliano de Habsburgo y asesora de la emperatriz Carlota.

Se trata de una mujer casi olvidada en la historia de México, pero a la que ahora Mabel Cadena (Wakanda por siempre) dará vida en la serie Carlota, en la cual compartirá set con Belinda y cuya preproducción arrancará en noviembre próximo.

De acuerdo con el libro Carlota, infidelidades de Maximiliano, de Ibarra de Anda, la entonces “mandataria” conoció a Josefa cuando visitó las antiguas tierras necenses, al oriente de la ahora capital mexicana, y la eligió como sirvienta inicialmente, pero al saber su estirpe y conocimiento de la zona y los pueblos indígenas, la sumó a la corte y le pedía su punto de vista. La descendiente del rey texcocano habría presidido un comité de lingüística, etnografía y arqueología.

“Le dio la voz política a Carlota y se volvieron aliadas, (fueron) dos mujeres que desde los puestos y sin tener el reconocimiento político que se necesitaba en la época, van teniendo injerencia en los movimientos estratégicos y políticos del país a pesar de venir de contextos de vida diferentes”, comenta Cadena.

La nueva serie es una producción de Sony Pictures Televisión y tendrá una duración de 10 episodios. La fecha de inicio de rodaje está señala para enero, teniendo como locación principal España, con algunos días en Colombia y México.

Mabel y Belinda ya se reunieron para platicar sobre el tema. El actor español Miguel Ángel Silvestre (Los enviados) completa el elenco principal. El guion corre a cargo de Adriana Luisis (Control Z y Ella camina sola).

“Hay muy poca documentación de Josefa, se tomó como referencia la historia de Carlota y se ficcionó. Josefa sí existió en la corte, pero no se tiene información de la dinámica que tuvieron las dos.

“Estamos poniendo eso como pretexto para hablar de cómo se empoderaron desde el conocimiento de Josefa del pueblo mexicano y donde Carlos realmente está queriendo hacer las cosas bien, más allá de si se pudiera o no. Es una serie de época, pero el lenguaje está modernizado”, explica la actriz.

Maximiliano y Carlota encabezaron el Segundo Imperio de México entre 1864 y 1867 luego de la intervención francesa.

Al final, las fuerzas juaristas lograron derribarlo del poder. Mientras el emperador fue fusilado en el Cerro de las Campanas de Querétaro, ella salió del país supuestamente en un estado de locura.

Antes de iniciar trabajos con Carlota, Mabel rodará el thriller La mujer que soñaba bajo el agua, ópera prima de las realizadoras Alejandra García y Carla Sierra.

“Es una historia de una familia, una cirujana, en donde al mismo tiempo se toca el tema de la salud mental, los traumas”, dice.