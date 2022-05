Lupita D'Alessio y la herida abierta de cuando se alejó de sus hijos

Jorge y Ernesto tenían cuatro y dos años, respectivamente, cuando su mamá Lupita D'Alessio los dejó para seguir su carrera, por encima de su familia.

La decisión de la intérprete de "Mudanzas" no fue fácil, pero sí empujada por el maltrato que le propinaba Jorge Vargas, su entonces pareja y padre de los niños, quien no veía con buenos ojos el éxito de ella.

"Me dijo: ¿tu música o tu familia?, no, pues música", respondió la cantante, como ha recordado en diversas entrevistas.

Los pequeños se quedaron bajo el cuidado de su estricto padre, quien logró la Patria Potestad autorizada por Lupita a la que prohibió verlos por una década. Con lo que no contaba es que su entonces pareja, entendiendo la situación, entabló comunicación con la "Leona Dormida" y a espaldas de él, se los pasaba vía telefónica.

"Meri es una mujer maravillosa", dijo Lupita en una plática con Jordi Rosado.



Lupita D'Alessio con su hijo Jorge. Instagram Lupita D'Alessio.

Un día, mientras se encontraba en su hogar, a la estrella de la música le informaron que Jorge, entonces de 14 años, estaba en la puerta. El adolescente se había saltado la barda de la casa paterna, porque quería vivir con ella. A los dos meses, de la misma forma, Ernesto ya de 12 años, hizo lo mismo.

Su padre les dejó de hablar por varios meses y Lupita tuvo que reacomodar su agenda. Ya entonces consumía drogas, las cuales probó también Jorge. Tiempo después todo se arregló.

Lee también: La historia de amor de Raúl Vale con Angélica María, Arlette Pacheco y Hanny Sáenz

"Me he arrepentido porque me perdí su crecimiento y no lo recuperé, pero también me he puesto a pensar que sin mi música, cómo entonces el camino lo podrían tener ellos", ha comentado.

La canción de Lupita dedicada a sus hijos

Su canción "Aquí estoy yo", con una letra que habla de ausencia y recuperación, la intérprete le canta a ese pasado aún doloroso.

Ernesto, su hijo, aceptó en una reciente conferencia de prensa, que a su madre no se le olvida haberlos dejado tan chicos, pese a que ellos le han demostrado amarla y no tener resentimientos con ello.

"Jorge y yo la amamos profundamente y entendemos la situación por la que ella pasó y que ella se tuvo que ir de la casa porque bueno, ustedes saben lo que vivía mi madre con mi papá. Me conmueve mucho escuchar esta canción porque no me gusta que ella sienta que no entendemos lo que tuvo que pasar", dijo.



Instagram Lupita D'Alessio.

Sobre César, su medio hermano por parte de madre, descarta que haya un alejamiento y no se le tome en cuenta para el mundo de la música.

"Eso es completamente falso, falsísimo, es un chavo de entrada talentosísimo, un músico extraordinario; Jorge tiene hoy todos los medios para poder ayudar a su hermano César, le puede producir y yo también, ¿se lo he ofrecido? si; ¿él ha querido? no; ¿lo obligo?, no lo puedo obligar", apuntó.

Ernesto ofrecerá el próximo día 26 un concierto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, en el cual se espera la presencia de invitados como Gustavo Lara y el grupo DKDA, del que formó parte su exnovia, Alessandra Rosaldo, quien no ha confirmado su participación.

"Tiene Sentidos Opuesto, el 90's Pop Tour, vive en Los Ángeles y tiene una familia y tiene que cuidarla, todavía no confirma si sí o no", expuso.

rad