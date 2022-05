Lupita D'Alessio presenta nuevo disco, pero exige respeto

Durante la presentación de su nuevo disco y con los sentimientos a flor de piel, Lupita D’Alessio pidió que la respeten como ser humano y como mujer, porque considera que ha recibido mucho bullying y discriminación por parte de algunos medios que la critican sin reparo.

“Hay que sentirse orgullo​sas pero, en lugar de apoyar a otra mujer, la molestan, no está padre eso; si yo te puedo ayudar en algo, aquí estoy para servirte; estoy de acuerdo con las críticas, adelante, no soy monedita de oro, que sea una crítica constructiva, pero que digan ‘mira la gorda esa’, ‘cuatro amantes, alcohólica, drogadicta’, eso es bullying, discriminación”, comentó en conferencia de prensa.

La cantante fue cuestionada sobre los motivos por los que nunca quiere detenerse a dar entrevistas en el aeropuerto, cada vez que visita la Ciudad de México y respondió con un rotundo “porque no se me da la gana”. Explicó que está en su derecho, como persona, de no hablar si es que no quiere hacerlo.

“Se vale, no quiero ser grosera y prefiero mantenerme callada y haciéndome tonta con el celular, porque no quiero lastimar, me da miedo hablar, porque ustedes me han atacado y yo también me abstengo; creo que debería de haber cordialidad de ambas partes y, si en algo los ofendí, les pido perdón. Una vez salí dando bolsazos, discúlpenme, muchas veces uno viene en un estado de ánimo no grato, pero no es mi intención lastimarlos”, expresó.

Lee también: Gael García y Guillermo del Toro le demuestran a Cannes que cantan bien las rancheras

La intérprete de éxitos como, “No preguntes con quién”, “Acaríciame”, “Leona dormida”, “Ni guerra ni paz”, entre otros, señaló que, en lugar de hablar sobre cómo logró superar sus diversos problemas como, drogadicción, alcoholismo y más, las personas se enfocan en señalarla, por ello pide respeto hacia su persona.

“Dentro de todo lo oscuro de mi vida y de todas esas cosas, que muchas veces algunos medios, como seres humanos no respetan, yo salí de un problema del que no es fácil salir, necesité a un Dios que me enseñará a tener paciencia de que mis hijos volvieran a confiar en mí y ese punto no lo toman en cuenta los medios. Como ser humano yo me dedicó a cantar, soy mamá, me gusta hacer quehacer en mi casa, limpiar, hacer mi comida, yo vivo sólita con dos damas, pero los hijos duelen, los extraño, ellos están siempre al pendiente de su mamá, ¿por qué no respetar esa parte de Lupita también?”, enfatizó.

“La Leona dormida”, como le dicen sus fanáticos, promociona su nuevo álbum “Aquí estoy yo” y su próxima presentación programada para el 23 de junio en la Arena Ciudad de México junto a Paquita la del Barrio.

“El nombre del disco es como decirles a mis hijos: no fui su mamá presente, pero como mujer aquí estoy, en el momento que quieran; regresó la fe a mi corazón, el amor, mi familia; está dedicado a mis tres guardianes, a mis tres troncos de árbol que se han aguantado, como los hombres que son, todo lo que pasaron, y me da gusto verlos sanos y me da orgullo de decir que soy una mujer sana, reivindicada, recuperada”, ahondó.

Lee también: Acusan a Espinoza Paz de prepotente y grosero en redes sociales

mld