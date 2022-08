Luis Miguel se vuelve viral por imitar a José José

Es innegable que Luis Miguel es uno de los cantantes más talentosos de México, pero lo que muy pocos sabían es que, además de tener una voz privilegiada, el artista también tiene el don de la imitación, o por lo menos eso es lo que sus fans han asegurado luego de que se viralizara un video en el que actúa como el desaparecido José José.

El llamado “príncipe de la canción” perdió la vida en 2019 a causa del cáncer de páncreas, ese mismo año se realizaron varios homenajes en su honor, uno de ellos fue el que hizo el intérprete de “La Incondicional” durante uno de sus conciertos, y aunque tiene ya algunos años, los usuarios de TikTok revivieron el momento.

En el video se puede ver a “Mickey” arriba del escenario y cantando uno de los temas que hiciera famoso durante la década de los 90, “Tú solo tú”, pero justo antes de llegar al coro, imita la forma tan peculiar que tenía José para cantar; incluso lleva su cuerpo hacía atrás e inclina su cabeza, de la misma manera en la que lo hacía el padre de José Joel.

Como era de esperarse, en ese momento y ahora, los fanáticos enloquecieron por el breve tributo de “Luismi”: “Luis Miguel es el único artista que puede hacer la técnica de todos los artistas”, “Oro puro”, “Luismi es todo lo que está bien en la música”, “El sol de la canción”, “Eso es talento”, “Este homre todo lo hace bien”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

¿Luis Miguel y José José se conocieron?

El cantante lleva más de 40 años de trayectoria, recordemos que empezó en la música siendo apenas un niño, sin embargo; por desgracia, jamás pudo tener un encuentro con el “príncipe”.

Esto no quiere decir que ninguno de los dos reconociera el talento del otro, pues en vida, el cantante de bolero reveló la gran admiración que sentía por Luis Miguel, a tal grado que en una ocasión lo llamó el próximo heredero de ese género: “Al fin hubo alguien que le dio al clavo. Yo hice un disco de boleros hace años y no me fue nada mal; pero vino alguien, como dijo don Pedro Vargas, cada 20 años nacerá el heredero de la musicalidad enorme de este país y ya está aquí, es mi niño Luis Miguel”, dijo en una entrevista que ofreció a Verónica Castro.



"El Sol" reaparece en redes sociales

Mientras sus seguidores se han conformado con revivir las actuaciones de Luis Miguel con este tipo de videos, pues lleva mucho tiempo ausente del mundo de la música, hace unas horas sorprendió a todos al reaparecer en sus redes sociales.

El astro de la cación publicó una imagen, en sus historias de Instagram, en la que se le puede ver mucho más delgado y con un aspecto más cuidado que en sus últimas apariciones. En la foto, Luismi aparece de pie, con los ojos cerrados y con un mano sobre su rosotro, algo qu emuchos interpretaron como la portada de su nuevo sencillo o quizás de una nueva gira de conciertos; pero por desgaracia, sólo osn especulaciones. La última vez que lanzó nueva música fue en 2017 y desde entonces no ha confirmado un próximo regreso.



Esta fue la imagen que compartió en sus redes. Foto: Instagram

