¡Luis Miguel cantó hasta con sombrilla!: tormenta lo obliga a terminar antes su concierto

"No culpes a la lluvia, será que no me amas"... la letra de esta canción de Luis Miguel salió cierta durante el reciente concierto que el cantante ofreció en Córdoba, Argentina, donde tuvo que cancelar el show a poco tiempo de haber comenzado debido a la intensa lluvia.

Luismi comenzó el espectáculo con toda la actitud y recibiendo excelente respuesta de público, sin embargo, la lluvia arruinó la velada, pues a pesar de que el llamado "Sol de México" continuó cantando a pesar de la tormenta, y lo hizo mojándose un rato y después con todo y sombrilla, la situación no pudo sostenerse, y tras una hora de concierto lo dio por terminado.

El artista, incluso, tuvo que cambiarse vestuario en una ocasión por lo empapado que terminó, pero por razones que explicó después en un comunicado, ya no fue posible proseguir con el show, el cual al finalizar de manera intempestiva , molestó a los presentes quienes gritaron "¡Estafa, estafa!".

Luis Miguel ofrece disculpas a sus fans

Como es costumbre, Luis Miguel no dio ninguna explicación al dar por terminado el concierto, lo que desató el enojo de varios de sus seguidores, quienes momentos después recibieron una respuesta del cantante a través de un comunicado en el que Luis Miguel agradece la comprensión de sus fans y explica el riesgo que hieran corrido todos de no haber terminado el show tempestivamente como lo hizo.

Luis Miguel cantó anoche bajo un paragua sostenido por un negro para q no se mojara. Se nota la ausencia del INADI. pic.twitter.com/PMpGZpwF4R — Gustavo Libson (@gustlib) March 15, 2024

"En virtud de la tormenta registrada el día de ayer en Córdoba, Argentina y con el objeto de proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal ante un riesgo eléctrico, el concierto tuvo que finalizar antes de lo programado dado el peligro que representa la cantidad de agua registrada todo el día y durante el concierto a los equipos de luces y sonido. Gracias por su apoyo y comprensión", se lee.

