El afamado productor discográfico Humberto Gatica, reconocido por su trabajo en álbumes emblemáticos como "Thriller" de Michael Jackson y colaboraciones con artistas de renombre como Andrea Bocelli, recientemente compartió su experiencia sobre una colaboración pasada que no repetiría en el futuro.

Durante una entrevista en el programa de Youtube "¿Qué pasó con lo que pasó?", Gatica reveló que hace algunos años tuvo algunas situaciones incómodas con el famoso cantante Luis Miguel, también conocido como "El Sol".

Inicialmente, Gatica accedió a trabajar con el intérprete de "La Bikina" con mucho entusiasmo en el álbum "Romance" e incluso propuso a Celine Dion para un dueto, considerándola la elección más indicada debido a su éxito global en ese momento.

"Cuando se me pidió trabajar, ellos estaban desesperados por hacer un dueto. Era (álbum) 'Romance'. Y a mí se me ocurrió que la persona más indicada para ese proyecto era Celine Dion. Ella era número uno en todo el mundo. Y se hizo ese proyecto", recordó.

Sin embargo, surgieron problemas durante el proceso, principalmente relacionados con las diferencias en los tonos vocales de los artistas.

"Entonces le explico a Luis: 'Celine va a cantar'. Y me dice: 'No sabes lo feliz que estoy, mi hermano'", externó el productor.

Además, le explicó que dado que la canción que el famoso mexicano quería interpretar era "Somos novios" de Armando Manzanero, y considerando que esta requería un tono de voz más bajo, él tendría que elevarlo. Aunque Luis Mi le aseguró que lo haría sin ningún problema posteriormente todo cambió.

Gatica logró grabar la parte de Celine Dion, pero el "Astro Rey" canceló su participación alegando agotamiento, lo que frustró al productor, ya que en ese momento no existían las tecnologías actuales para corregir tales problemas.

Después de este incidente, la relación entre Luis Miguel y Gatica se vio afectada, y según relata el productor, una persona cercana le comentó que Luis Miguel se sintió traicionado y enfadado por la situación. Esta ruptura marcó el fin de su colaboración y cualquier contacto futuro entre ellos.

Además, el creador recordó otro encuentro con el artista en un evento en Bellas Artes, donde escuchó fuertes gritos e insultos provenientes del cantante hacia sus músicos, lo que reflejaba su comportamiento impredecible y volátil.

"Era una persona muy up and down", expresó el productor.

