Luis Ángel "el Flaco" hace primera aparición pública, tras la muerte de su hija: "el show debe continuar"

Luis Ángel "el Flaco" está de vuelta en los escenarios, a sólo seis días que su hija María Fernanda perdiera la vida, en un accidente en el mar, pues antes de que sucediera el accidente, el intérprete se encontraba de gira por Estados Unidos, por lo que ya reanudó las fechas que tenía pendientes, no sin que por eso se olvidase de rendir tributo a la joven pues, durante su recital, brindó y pidió un aplauso para su hija, a quien le dedicó el tema "Mi último deseo".

Fue el pasado martes, 15 de agosto, cuando la noticia de que la hija del cantante de regional mexicano había perdido la vida conmocionó al medio artístico, debido a que se trató de un trágico accidente en el que al joven de 21 años , que se encontraba disfrutando de las vacaciones de verano, se adentró al mar de la playa de Cerritos, ubicada en Mazatlán, Sinaloa, luego de abandonar una fiesta en la que ingirió bebidas alcohólicas.

María Fernanda nadó, acompañada de algunas amistades, muy temprano en la mañana, todavía antes de que saliera el Sol, como lo ha relatado "el Flaco" en sus redes sociales, por lo que no se percató de que había señalamientos que indicaban que, por el nivel del mar, no era recomendable acercarse al agua. Fue entonces que se produjo en incidente y aunque, según los reportes, hubo rescatistas que trataron de reanimarla, la joven ya no reaccionó.

Luego de que el exintegrante de Los Recoditos dio a conocer la noticia, a través de un comunicado, varias personalidades del medio artístico se pronunciaron para extenderle su más sentido pésame pues, si bien, María Fernanda no es hija biológica del "Flaco", el músico convivió con ella desde que que la joven tenía dos años, en el 2002, época en que Luis Ángel comenzó a salir con la mamá de la pequeña y aunque ellos ya se separaron, el cantante nunca dejó de velar por su educación y bienestar.

Desde el momento del deceso de María Fernanda, el "Flaco" se pronunció en dos ocasiones; la primera para hablar de su sentir y la segunda para agradecer todas las muestras de solidaridad que había recibido. Sin embargo, fue hasta la noche de ayer que reapareció de forma pública, para ofrecer un concierto que tenía agendado por lo que, a pesar de todo el dolor que le invade, el intérprete de "Y si se quiere ir" cumplió con su compromiso.

De hecho, el cantante se tomó un momento, luego de interpretar algunas canciones, para hablar acerca de la partida de su hija, por lo que interrumpió a los músicos que lo acompañaban y pidió a su público que le diera un momento para hablar:

"Yo siempre había escuchado esta frase, que dice así, ´el show debe continuar´, pero no lo entendía, porque no me había pasado nada tan cabr*n como lo que me acaba de pasar, pero dije yo: ´Mi gente no tiene la culpa, al contrario, son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo", expresó.

Además, no escatimó a la hora de describir su pena, al destacar que no hay dolor más grande que el de perder una hija o un hijo.

"El dolor es grande, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, no quisiera la verdad... ni a tú peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento".

Aunque también destacó que encontrase frente a todas y todos sus fans esa noche le producía felicidad: "Venir a cantarles me llenade uan alegría bonita y, la verdad, se los agradezco un ching*. Este rollo, para mí, es una gran terapia".

Finalmente, pidió a todas y todos los presentes que dedicaran un aplauso a la memoria de María Fernanda, así como les solicitó que lo ayudarán a corear "Mi último deseo", canción que dijo que iba dedicada a su hija.

El músico volverá a presentarse hoy en concierto en el Riverfront City Park, en Oregón, Estados Unidos.



