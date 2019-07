Luciano, enamorado de Lucero y de Juan Gabriel

[email protected]

Para sobrevivir a esta carrera, la de cantante, uno tiene que hacerse amigo de las habitaciones de hotel, de los viajes y, sobre todo, amigo de uno mismo. Así han transcurrido los más de 20 años de carrera del argentino Luciano Pereyra.

De la mano de las ausencias, del esfuerzo y de los errores, también hay muchas cosas por las que sigue valiendo la pena, cosas como coincidir con artistas a los que admira, entre ellos Juan Gabriel y Lucero, con quien subió al escenario del Auditorio Nacional para cantar el tema “Como tú”.

“Yo conocí a Lucero ese día, sólo habíamos hablado por teléfono, ese día fue un amor de amistad a primera vista, es una mujer increíble, buena onda, súper divertida, ¡y encima que sin conocernos me diera la oportunidad de cantar con ella una canción mía, que ahora es de los dos! ¡Qué alegría!”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El también cantante de “Quédate conmigo” y “Si no es muy tarde” dice que el éxito de esta canción está en los ritmos y en el mensaje.

“Tiene un ritmo de fusiones entre cumbia, música de Argentina, de Sudamérica; tiene un bonito mensaje. Uno puede dar una declaración de amor sin estar diciendo malas palabras y me parece que es parte de una poesía que me gusta mucho seguir cantando”.

Al sentirse conectado con México desde hace tiempo, Luciano asegura que este país es como “una gran voz”, lleno de artistas que quiere o quiso, como en el caso del fallecido cantautor, Juan Gabriel.

“Hace 20 años, en mi primer disco, grabé una canción de él llamada ‘Con todo y mi tristeza’. Hubo un tiempo en el que pasé una situación dura de salud, por eso decidí no cantar y él me invitó para cantar en Cancún sin conocerme, sólo tras haber escuchado mi interpretación. Me dijo: ‘Tú eres un cantante y tienes que hacerlo’. Nos vimos en su estudio de Cancún, después me invitó a un Auditorio y cantamos juntos en el Luna Park. Fue un artista muy generoso, me dio la oportunidad de aprender y de compartir eso con el público. Eso no sólo habla de su grandeza como artista sino como persona”.

El próximo 14 de noviembre, Luciano llegará al escenario del Teatro Metropólitan, mientras tanto, seguirá con su proceso de escritura de nuevas canciones que espera que pronto vean la luz.

“Para eso es necesario vivir, para hacer canciones y a mí me gusta mucho vivir”.