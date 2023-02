Lucía Méndez comió con Angelina y Brad, ¿cuando estos no estaban juntos?

Lucía Méndez vuelve a ser la comidilla en redes sociales, ahora por las anécdotas que compartió en el podcast de la influencer Karime Pindter, donde no sólo platicó cómo pasó una noche con Luis Miguel, en la que dice prácticamente que éste le rogó por atención, sino por haber contado también que era gran amiga del diseñador Gianni Versace y de una fiesta de éste donde fue invitada, asegurando que además de recibir un vestido de regalo, pudo convivir con grandes estrellas como Brad Pitt y Angelina Jolie.

Los usuarios de Instagram le hicieron ver que el diseñador murió en 1997, cuando estos dos actores apenas estaban ganando el status de superestrellas y ni siquiera se conocían, evidenciando que la intérprete de “Corazón de Piedra” no aprendió la lección, porque cuando deja volar la imaginación ha sido criticada por ello, como cuando aseguró que había tenido un altercado con Madonna en un concierto o había posado con George Clooney y Alfonso Cuarón en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia, en la que hasta fotografía hubo.

Lee también: Pati Chapoy responde a las críticas en su contra, usuarios la hunden

Oscar Jaenada no tiene pila para atender a los medios

A Óscar Jaenada no le dura mucho la pila. El actor español estuvo en México promocionando su nueva producción en streaming, pero luego de una conferencia matutina y varias horas de entrevistas decidió no continuar con lo planeado y abandonar el hotel donde se llevaban a cabo las actividades de prensa. Quienes sí siguieron adelante fueron sus compañeras Dominika Paleta, Maya Zapata y Ela Velden, quienes, al igual que él se enfrentaron a una ardua sesión de promoción, que comenzó un día antes con una alfombra roja en la que Jaenada recibió aplausos y adulaciones de famosos como Paulina Goto, Juan Pablo Medina y Mauricio Barrientos ‘El diablito’.



Foto: Archivo El Unviersal

Lee también: La pregunta que Pepe Aguilar no dejó contestar a su hija Ángela

Chingu Amiga logra en México la fama que niegan en Corea

La influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, ha comenzado a probar las mieles de la fama en nuestro país, ya que no sólo es una de las generadoras de contenido favoritas de los jóvenes mexicanos (tiene más de 7 millones suscriptores en YouTube, más de 8 millones en Instagram y más de 22 millones de seguidores en TikTok), también es ya una estrella que lo mismo participa en realities como “El Gran Pastelero Bake Off México”, que es buscada por idols como Super Junior para colaborar, y eso se lo hacen saber sus fans en sus redes sociales, quienes se alegran de que no sólo es una mujer exitosa, también está realizando sus sueños como conocer a esta boy band coreana y todo fuera de su país natal, donde ella misma ha dicho, es considerada como una fracasada.



Foto: Vía Instagram chinguamiga