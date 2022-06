Lucero y Mijares listos para conquistar el Auditorio con su gira "Hasta que se nos hizo"

“Deseo que la gira dure más de lo que duramos casados”, Dijo Lucero en la presentación de su gira “Hasta que se nos hizo”, que realizará junto a su exesposo Manuel Mijares, con quien tiene dos hijos, y se separó en 2011 después de 14 años de relación.

La gira constará de 2 sedes, además del Auditorio Nacional, donde estarán los días 17 y 18 de junio, fechas que Mijares tiene el deseo de documentar, ya que a pesar del tiempo que han convivido, jamás han podido lograr un disco.

“Es muy complicado grabar porque yo estoy en una disquera y ella está en otra, pero en algún momento sería bueno documentar el concierto para que el público pueda guardarlo, en donde sea que escuchen música”, comentó Mijares.

Estos nueve años de tantas colaboraciones y presentaciones en conjunto se dieron, según mencionan los cantantes, en un marco de respeto y deseo por seguir con su público y mantenerse en armonía con sus hijos.

“Manuel y yo hemos luchado por eso, y creo que eso fue lo que nos llevó a casarnos, nos dimos cuenta que teníamos afinidad en muchas cosas sobre todo en los valores, eso también lo tienen nuestros hijos”, compartió Lucero. "Lo más importante es cuidarnos mutuamente, no si salimos juntos o no, sino querernos y respetarnos como si siguieramos juntos, por nuestro público y por nuestros hijos”, agregó.

Ese mismo respeto es lo que los ha hecho llegar hasta donde están ahora, con unas tremendas carreras consolidadas y vigentes en el gusto de la gente.

“Tu estancia y tu permanencia en esta carrera es por el gusto del público, el público manda: esta canción me gusta esta canción no me gusta”, señaló mijares, y Lucero agregó “Somos muy afortunados, empecé hace 42 años esta carrera, si hace 42 años me hubieran dicho que iba a tocar en el Auditorio con mi exesposo, no me la hubiera creído, son cosas que si le hubiéramos pedido en una carta a Santa Claus, no se hubieran cumplido”.

