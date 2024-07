Lucero y Mijares deleitan Puerto Rico de la mano y con "beso inesperado"

Lucero y Mijares siguen siendo la pareja favorita de muchos a pesar de que su matrimonio llegó a su fin hace más de una década, pero el que se hayan unido para cantar juntos sobre el escenario y su exposición como padres de Lucerito Mijares los ha puesto en el centro de la crítica positiva.

Parece que el tiempo no ha pasado y que la pareja sigue tan unida como siempre, como cuando comenzó todo en 1987, cuando protagonizaron la película "Escápate conmigo", después vino el flechazo y un noviazgo que culminó en una boda televisada el 18 de enero de 1997.

Luego de tener dos hijos, José Manuel y Lucero, anunciaron su divorcio en marzo de 2011, pero esto no impidió que la buena relación entre ellos continuara y que incluso mejorara con el tiempo.

Lucero y Mijares enamoran en Puerto Rico

El concierto que Lucero y Mijares ofrecieron en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico fue algo épico, así lo definieron los cibernautas que pudieron asistir y disfrutaron no sólo del talento de dos estrellas, sino de la magia que hicieron en conjunto, donde el amor y la amistad se llevaron los aplausos de los fans.

El show arrancó con la aparición de Lucero y Mijares tomados de la mano interpretando "Ya no" para después continuar con el resto de éxitos que cantan juntos y por separado, intercalando bromas sobre su matrimonio y sobre su separación.

Los padres de Lucero Mijares sacaron provecho al máximo de su separación y del deseo de muchos fans de que vuelvan a ser pareja algún día, por lo que en un momento la cantante de 54 años le agradeció a Mijares, de 66, de que ahora como exesposos viajen más que cuando estaban casados, algo que desató la risa del público.

"Manuelito gracias por traerme a Puerto Rico, ahora ya viajamos más que cuando estábamos casados", expresó Lucero.

Sin duda uno de los momentos favoritos del público fue cuando cantaron el tema de Miguel Bosé "Amante bandido", pues Lucero besó a Mijares en la mejilla, lo que dejó pasmado al cantante en medio de la euforia del público.

No podía faltar el momento en el que "discuten" por la canción "ardida" de Mijares llamada "Si me tenías", la cual siempre se ha pensado que fue escrita para Lucerito.

"Ellos como pareja son únicos , que triste que no estén juntos, me encantaría que volvieran a estar juntos". "¡Ojalá y se unan nuevamente para toda la vida! Ellos como pareja se ven estupendos". "Ay, ¿cómo explicarles a los dos, que la conexión de ustedes es luz? Qué lindos se ven, con todo respeto, pero ¡qué hermosa pareja!... ah, pero son 'amigos', sí, lo sé. Pero el amor, conexión y amistad de amigos también es hermoso, no? Pues sí", se lee entre los comentarios de los fans.

Ambos mostraron la bandera de Puerto Rico sobre el escenario en uno de los instantes más especiales, Mijares compartió el video de este instante en sus redes, donde agradeció nuevamente el cariño del público. Mientras la expareja sigue trabajando y se prepara para llegar a Las Vegas, su hija Lucero Mijares llegó a las 100 representaciones de la puesta en escena "El Mago de Wiz".

rad