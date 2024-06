Mijares no sólo es aplaudido por su talento, ahora también por tener como hija a Lucero Mijares, quien heredó el amor por la música, y que recientemente estuvo en Madrid, donde fue invitada para cantar en un evento, viaje en el que el cantante acompañó a su hija de 20 años y que dio de qué hablar por uno de sus accesorios.

Los zapatos de Mijares llamaron la atención y han generado conversación en redes, donde con frecuencia su nombre, el de su exesposa Lucero y el de su joven hija se vuelven tendencia; esta vez él y su outfit están dando de qué hablar.

Es sabido que Mijares gusta de las capas y las botas estrafalarias, algo que le ha dado un toque a su aspecto en los últimos años, en lo que ha compartido escenario con su amigo y colega Emmanuel, con Lucero y ahora con su hija Lucerito.

Los zapatos de Mijares

Aunque en redes circula que los zapatos de Mijares color blanco serían zapatos de mujer, su expareja, la cantante Lucero salió a la defensa de su exesposo:

"No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso", expresó la intérprete de "Electricidad".

Mijares, su exesposa Lucero y su hija Lucero Mijares en Madrid, donde el cantante usó unos zapatos muy particulares.

Los comentarios de los cibernautas se dividieron entre los que expresaron que no les gustó el modelo que porta Mijares, y otros que consideraron que "es muy su gusto" y que además "están de moda", pues famosos como Bad Bunny y Justin Bieber también han sido captados con este modelo de zapatos.

Zapatos de Mijares





Usuarios aseguran que el modelo de zapatos que utilizó Mijares en Madrid, es famoso y está entre las tendencias

Mijares, Lucero y su hija Lucero Mijares asistieron como invitados especiales a la puesta en escena "Malinche", de Nacho Cano que se presenta en Madrid.





