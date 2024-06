Lucero Mijares anima así concierto junto a Mijares: fans piden gira padre e hija

Lucero Mijares sigue derrochando éxito sobre el escenario, esta vez lo hizo junto a su papá Manuel Mijares, quien en definitiva se siente como pez en el agua junto a su hija, tal y como ocurre cuando canta alado de su exesposa Lucero.

Los vieos de la aplaudida presentación de Lucero Mijares y su padre Mijares provocaron elogios del público por la voz de y el talento de la joven artista que ha dado mucho de qué hablar tras su participación en el programa de Televisa "Juego de voces".

Ahí "compitió" con su papá, quien en cada oportunidad aplaudió su forma de cantar que tanto ha gustado al público de todas las edades; esta vez ambos cantantes amenizaron un evento privado del Centro Libanés México.

Lucerito ha ganado muchos adeptos luego de los comentarios que recibió por parte de los conductores Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y "El Estaca" en el programa "¡Qué importa!", donde criticaron su aspecto físico.

Piden gira Lucero-Mijares

Entre el repertorio que Mijares y su hija Lucero Mijares interpretaron la noche de ayer está el tema "Proud Mary", también conocida como "Rolling on the River", una canción escrita por el cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty que fue grabada por primera vez por la banda de rock Creedence.

"Qué voz de Lucero Mijares, ella sube a un escenario y deja a todos encantados. Amo escucharla cantar 'Proud Mary'. Y al final el pasito de los Mijares Hogaza no podía faltar", escribió una cibernauta.

Y al final el pasito de los Mijares Hogaza no podía faltar. 🤩🎶 pic.twitter.com/T2aADCDqQt — Lulú Heredia 🌺🌟 (@Lulu_hm) June 8, 2024





Mijares, que no suele mostrar pasos de baile sobre el escenario, en esta ocasión lo hizo mientras su hija cantaba a su lado, por lo que fans del cantante de 66 piden gira padre e hija.

Ya saquen la gira de Mijares y Lucero Mijares

pic.twitter.com/FtVZr34IGi — AdrIana (@adriacoralys) June 8, 2024





El tema de Natalie Col, "This will be" también fue cantada por Lucero Mijares y Mijares.

Lucero Mijares cantando “This Will Be”. ✨



Que tremenda voz, que bonito es verte brillando tanto y cada día más Lucerito. 😍⭐️ pic.twitter.com/8mjtfe5xmr — Clarinha 🌺🐓 (@Maria_Clara1605) June 8, 2024





Actualmente Mijares sigue ofreciendo conciertos con su colega Emmanuel, así como con la madre de sus hijos Lucero; la relación entre Mijares y Lucero siempre ha sido buena, cercana y cordial, la pareja llegó al altar el 18 de enero de 1997, se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México en una boda que fue televisada; la separación ocurrió en 2011.

