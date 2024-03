Mijares y Lucero se divorciaron hace más de una década, sin embargo, verlos juntos sigue emocionando a sus fans, a muchos les ilusiona pensar que la pareja, que tiene dos hijos en común y que actualmente trabajan en una gira conjunta, podrían reconciliarse.

Aunque esta posibilidad está descartada por ambos cantantes, lo cierto es que la química que hay entre ellos es innegable, cada una de sus presentaciones juntos es ovacionada, más cuando la cantante de 54 años le da besos a su ex en la mejilla o se porta juguetona con él.

En esta ocasión, Mijares, en su gira junto a Emmanuel, cantó su comentada canción "Si me tenías", la cual sacó a la luz en 2013, tras su separación de Lucero, como parte del disco Canto por ti y la que muchos aseguran es una dedicatoria para ella, aunque el intérprete de "Baño de mujeres" ha negado esta versión.

Mijares le pide a Lucero cantar "Si me tenías"

En el show que Mijares ofreció la noche de ayer en eAuditorio Nacional, Lucero y su hija Lucero Mijares estaban en segunda fila, y cuando el cantante comenzó a cantar el tema "Si me tenías", el público estalló de emoción, mientras que él dirigió su mirada a la cantante, que a petición del público tuvo que subir a acompañar a su ex a interpretar dicha canción.

El momento fue compartido por Mijares en sus redes, y Lucero reaccionó:

"Jajajajajjaa ¡qué divertidos momentos! ¡Gracias por compartir el escenario conmigo Manuelito! ¡El show estuvo brutal! ¡Qué picudez!", se lee.

"Qué momentazo, dos grandes cantando la buenísima que es de ardidos". "Súper momento los amo Lucero y Mijares". "¡Ay yo mori de amor!". "Los amo mi pareja favorita".

Los elogios del público no sólo fueron por este número de Lucero y Mijares, sino también por el dueto de padre e hija con "El privilegio de amar".

Letra de "Si me tenías"



¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo?

¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos?

Si me tenías

Cada mañana en el reflejo de mis sueños

Si me tenías

¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo?

Y desnudaste tu pudor ante otros ojos

Si me tenías

¿Por qué perdiste el equilibrio, y te alejaste de mi vida?

Ya no te extraño cuando canto tu canción

No me hace falta tu deseo aquí en mi cama

Quisiera verte una vez más

Para decirte

Que un todavía

No tiene caso

Si me tenías

Muy buena suerte

Yo te deseo un paraíso de mentiras

Un universo con estrellas que no brillan

Yo te quería

Y me obligaste a renunciar

A la mitad de mi alegría

Ya no te extraño cuando canto tu canción

No me hace falta tu deseo aquí en mi cama

Quisiera verte una vez más

Para decirte

Que un todavía

No tiene caso

Si me tenías

Un día entenderás que fue un error

Cambiar la realidad por fantasía

Ya no te extraño cuando canto tu canción

No me hace falta tu deseo aquí en mi cama

Quisiera verte una vez más

Para decirte

Que un todavía

No tiene caso

Si me tenías





