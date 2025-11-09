Más Información

Lucero volvió a caer en la tentación del cine. Tres décadas después, la cantante de “Electricidad” y “Cuéntame” rodará “Karaoke”, una comedia dirigida por Chava Cartas (“Mirreyes contra Godínez”) junto a Michelle Rodríguez.El título lo dice todo: música, humor y una buena dosis de nostalgia pop. Lucero apareció este año en “Nuestros tiempos” con Benny Ibarra, un filme que le fue bien internacionalmente, así que ahora promete subirle al volumen.

A Laura Flores, su hija adolescente intentó ponerle fecha de retiro: “Cuando tenía 15 o 16 años me dijo: ‘mamá, tú ya viviste tu vida’, como diciendo ‘ya métete y échate el candado’. Le respondí: ‘ah, perfecto, entonces me voy y te mantienes tú sola’. Me dijo ‘no, no, mamá, no quise decir eso’”, contó entre risas.La actriz, que estrena “Cómplices”, dice que vive su edad sin miedo ni filtros. Y aunque su hija quiso jubilarla, Laura sigue acumulando capítulos… y ganas de seguir actuando.

Con el estreno de la bioserie de Juan Gabriel, varios cantantes comenzaron a sonar como candidatos naturales para contar su historia. Pero Carlos Cuevas no se apunta: “Mi vida no importa mucho”, dijo con modestia. “Podría contar anécdotas de mi carrera, eso sí, pero mi vida personal es otra cosa. Tendría que decir la verdad y lastimaría a muchas personas, y no quiero hacerlo.”El asunto es curioso: quien asegura que su vida “no importa”, también confiesa que podría herir a más de uno si hablara. Quizá el bolerista más discreto del país guarda más drama del que deja ver entre canción y canción.

