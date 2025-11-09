Lucero volvió a caer en la tentación del cine. Tres décadas después, la cantante de “Electricidad” y “Cuéntame” rodará “Karaoke”, una comedia dirigida por Chava Cartas (“Mirreyes contra Godínez”) junto a Michelle Rodríguez.El título lo dice todo: música, humor y una buena dosis de nostalgia pop. Lucero apareció este año en “Nuestros tiempos” con Benny Ibarra, un filme que le fue bien internacionalmente, así que ahora promete subirle al volumen.

Laura Flores y la hija que quiso jubilarla a los 62

A Laura Flores, su hija adolescente intentó ponerle fecha de retiro: “Cuando tenía 15 o 16 años me dijo: ‘mamá, tú ya viviste tu vida’, como diciendo ‘ya métete y échate el candado’. Le respondí: ‘ah, perfecto, entonces me voy y te mantienes tú sola’. Me dijo ‘no, no, mamá, no quise decir eso’”, contó entre risas.La actriz, que estrena “Cómplices”, dice que vive su edad sin miedo ni filtros. Y aunque su hija quiso jubilarla, Laura sigue acumulando capítulos… y ganas de seguir actuando.

Carlos Cuevas no quiere serie… aunque su vida podría dar varios capítulos

Con el estreno de la bioserie de Juan Gabriel, varios cantantes comenzaron a sonar como candidatos naturales para contar su historia. Pero Carlos Cuevas no se apunta: “Mi vida no importa mucho”, dijo con modestia. “Podría contar anécdotas de mi carrera, eso sí, pero mi vida personal es otra cosa. Tendría que decir la verdad y lastimaría a muchas personas, y no quiero hacerlo.”El asunto es curioso: quien asegura que su vida “no importa”, también confiesa que podría herir a más de uno si hablara. Quizá el bolerista más discreto del país guarda más drama del que deja ver entre canción y canción.

