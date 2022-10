Lucero respondió por qué no se volvería a casar con Mijares y no tiene que ver con Michael Kuri

La pareja de Lucero y Manuel Mijares fue sin dudas una de las más mediáticas y recordadas de nuestro país. Ambos fueron pareja desde 1997 hasta el 2011 y como fruto de ese amor nacieron dos hijos.

Tras separarse de Manuel Mijares, Lucero no intentó recomponer su relación ni darse una segunda oportunidad. Incluso ambos cantante se han embarcado en varias ocasiones en giras y tours, y sus fanáticos esperan que el amor renazca entre ellos y vuelvan a estar juntos como pareja.

Tanto Lucero como Manuel Mijares han aclarado que ellos mantienen una excelente relación por el bien de sus hijos. Además, ellos han encontrado el amor nuevamente, ella al lado de Michael Kuri, y él al lado de Pita de la Vega.

¿Por qué Lucero no volvería a casarse con Manuel Mijares?

Lucero aseguró recientemente en una entrevista: “No te pasa eso de cuando dicen Ay, yo creo que ya van a volver. Y nosotros: ¡No espérate!”. Mijares de inmediato la interrumpió para preguntarle: “Es que ¿Tan mal la pasaste?”, mientras que la cantante le respondió: “No, la pasamos muy bien, pero no para repetirlo”.



“¿Es que sabes qué pasa?, que los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver como lavo los trastes, trapeó y cocino”, finalizó Lucero.

Estos comentarios provocaron carcajadas entre los que estaban presentes. Incluso Lucero aseguró que es muy buena en las labores domésticas, y Mijares decidió contar una anécdota relacionada a las quesadillas.



“Alguna vez te hice quesadillas y aunque no te las hiciera, ¡verdad que yo soy bien buena gente? Además, Manuelito, no se puede estar así muy guapa y preciosa y haciendo quesadillas”, dijo Lucero.