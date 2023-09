Lucero Mijares le echa el ojo al hijo de Alan Tacher

Lucero Mijiares no tiene novio, pero no descarta la idea de aventurarse a vivir su propia historia de amor, eso sí, dice que tiene muchos “crush” o amores platónicos, en marzo confesó su admiración desbordada por el actor ganador del Oscar Brendan Fraser, y hasta bromeó con que era su esposa y que "su esposo llevaría un Oscar a la casa".

La cantante de 18 años, hija de Lucero y Mijares que está conquistando al público con su actuación en la obra musical “El mago de Wiz”, tuvo una amena charla con Anette Cuburu, y ahí reveló el nombre del hijo de un famoso al que le echó el ojo.

“Mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar, por mejor actor, que no lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él, no lo puedo creer, estoy sin palabras, estoy shockeada, me voy a casar con él, o sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa , ya con eso me muero en paz”, expresó entonces en un video.

La joven, que tiene un impresionante parecido físico con sus padres, los sabe imitar muy bien, y ya dio con éxito, sus primeros pasos artísticos junto a su papás, quienes han compartido el escenario con su hija, que ha encontrado una de sus pasiones en el teatro musical.

Lee también: ¿Qué dijo Alejandro Fernández que desató el enojo de Pepe Aguilar?

Lucero y Mijares respaldan a su hija Lucero Mijares. Fotos: Manojo de ideas.

Lucero Mijares coquetea con el hijo de Alan Tacher

“Ay, este muchacho está mono”, eso pensó Lucero Mijares cuando vio la foto en Instagram de Alex, el hijo del conductor Alan Tacher, así se lo reveló a Anette, quien se sorprendió con la pícara confesión.

“El hijo de Alan Tacher, creo que se llama Alex, muy guapo, muy guapo, creo que tiene 20 añitos, entonces, Alexito, repórtate”, expresó entre risas; recientemente, ante la prensa, dijo que por el momento su atención estaba concentrada en el teatro musical y su trabajo en "El Mago", pero que si un hombre aparecía en su vida, qué mejor que fuera con estas características:

"El hombre que se acerque a mi vida es más que bienvenido; tiene que tener un pelazo, eso, una sonrisa padrísima, que huela muy bien, que esté muy guapo, que tenga pecas en la espalda, claro que sí", bromeó.

Recientemente, Alan Tacher tuvo que despedir a su hijo Alex, quien estudia en Estados Unidos. Foto: Instagram.

Después de darse a conocer lo dicho por Lucero Mijares sobre el hijo de Alan Tacher, el conductor de Despierta América confesó sentirse abochornado con la confesión de la carismática cantante, y prometió que se reportaría con su hijo Alex, quien se encuentra estudiando en Nueva York, y hasta confesó que le gustaría emparentar con Lucero y Mijares, y por qué no, repetir la boda que ellos protagonizaron en 1997.

"Como la boda que ellos tuvieron, que se case Alex y Lucerito y la televisamos, queremos otra boda; la verdad Lucero te quiero como si fueras mi sobrina", confesó Tacher.

rad