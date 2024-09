Tras su participación en la primera edición de “La casa de los famosos México”, Nicola Porcella, la personalidad de televisión peruana, logró captar un amplio club de fans gracias a su sencillez y carisma, llegando incluso a tocar el corazón de Lucero Mijares, la hija de Manuel Mijares.

Recientemente, la joven cantante tuvo la oportunidad de conocer a Porcella, quien está trabajando como conductor en el programa “Hoy”, supliendo a Arath de la Torre, actualmente participante en el famoso reality.

Lucero fue invitada para promocionar su nueva colaboración musical “Vas a decir que sí”, junto a Lalo Capetillo. No obstante, también disfrutó de dinámicas divertidas con Nicola, e incluso pudo expresarle sus sentimientos.

El tierno gesto de Nicolla

En redes sociales, el programa compartió un momento especial que ambos famosos vivieron detrás de cámaras. Se observa cómo la productora de “Hoy” se acerca a Lucero y, en tono pícaro, le pregunta quién fue su concursante favorito de la primera edición de LCDLF. Con una sonrisa tímida, la joven mira a Porcella y hace señas declarando que él es su favorito.

Nicola, de manera tierna, la abraza y toma sus manos, mientras Lucero le dice algunas palabras. Este gesto provoca que él la abrace de nuevo sonriente. Sus fanáticos se mostraron emocionados con el encuentro, destacando la curiosa reacción de Lucero ante el actor.

“Qué linda Lucerito, ella sabe cositas y amamos que Nicola sea su favorito”, “Lucerito estaba nerviosita”, “me encantan los dos, ya denle un programa juntos”, “los dos son muy tiernos y divertidos”, “ambos tienen el mismo ángel”, “son súper carismáticos”, se leyó entre los comentarios.

Captura vía TikTok "Hoy".

¿Lucero Mijares participaría en “La casa de los famosos México”?

Aunque la personalidad de Lucero Mijares la haría una candidata ideal para un reality como “La casa de los famosos”, en una entrevista con EL UNIVERSAL hace unos meses, la intérprete confesó que le intimida la idea de ser una concursante más. “Si me invitaran a 'La casa de los famosos' en alguna próxima temporada, no creo que aceptara. Lo pensaría, pero la verdad me daría miedito ser parte de ese proyecto”, dijo.

*Con información de Armando Pereda.