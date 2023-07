Lucero Mijares actuó fracturada sin saberlo: cuenta lo que pasó minutos antes de salir en "El mago The Wiz"

Lucero Mijares recibió aplausos de pie, el público del Teatro Hidalgo reconoció el esfuerzo de la actriz que protagoniza "El mago The Wiz", la hija de Lucero y Manuel Mijares sorprendió al público al aparecer sobre el escenario con una carriola especial y con muletas, pues el domingo, a minutos de iniciar función, sufrió una fractura en el pie.

La joven de 18 años debutó en el teatro musical la semana pasada de la mano del productor Juan Torres, el proyecto, en el cual Lucerito lleva trabajando meses, le causaba mucha ilusión, y en declaraciones a EL UNIVERSAL, contó el parecido que tenía con ella su personaje.

“Pienso que Dorothy tiene mucho parecido conmigo, porque es una niña muy noble que tiene mucha esperanza, tiene a estos amigos a los que lleva a que logren su sueño, su meta”, expresó hace unos días, y agregó que este debut en un escenario, en el que no estaría junto a sus padres, era como un sueño hecho realidad.

“Yo le estoy cumpliendo el sueño a Juan de producir una obra y él me está cumpliendo el de hacer teatro, y eso es lo que me llama la atención, que van encontrándose estos amigos que al final se hacen cómplices, mataron a la bruja, encuentran al mago, consiguen lo que quieren, y es lo que yo siempre he pensado, que lo que sueñas lo puedes conseguir”, añadió hace unos días.

Lee también: Lucero Mijares encamina su sueño

Lucero Mijares sufre accidente instantes previos a la función

El domingo, Lucero Mijares apareció sobre el escenario con una venda en el pie, se acababa de fracturar instantes antes, pero en ese momento ella no lo sabía, aunque algunos asistentes, como Flor Rubio, notaron que se movía con dificultad sobre el escenario, y en efecto, se dieron cuenta de un vendaje en su tobillo, sin embargo, nadie sabía en aquel momento que la joven artista había sufrido una fractura de tibia.

Lucero Mijares actuó la noche de ayer ayudada de una carriola especial tras fractura. Foto: Clasos.

Junto a sus padres y con un semblante de incredulidad, Lucero Mijares contó a la prensa, como Telemundo, que el domingo, 10 minutos antes de que comenzara la función se tropezó y se le dobló el pie, sintió un fuerte dolor pero no pasó por su mente cancelar la obra, así que salió a trabajar sólo con una venda; después,, cuando fue al hospital le revelaron que había sufrido una fractura.

Ni Lucero Mijares ni sus padres podían creerlo, sin embargo el médico autorizó que sin apoyar el pie podrá seguir trabajando en la obra, lo cual hizo la noche de ayer ayudada de un carrito especial que le compró su papá Mijares, quien estuvo con ella y con Lucero en la rueda de prensa que ofrecieron para hablar del inconveniente físico de Lucero Mijares que no detendrá su temporada en teatro.

Lucero Mijares con sus padres Lucero y Mijares. Foto: Clasos.

Visiblemente decepcionada, con yeso en el pie, pero sin perder el buen humor, Lucero Mijares relató que fue un tropezón tonto que la ocasionó una fractura que por el momento ha podido sortear con ayuda de su madre, quien aprovechó para confesar la admiración que le genera que su hija siga trabajando aún con fractura, lo que dice, es un buen augurio para la carriola de teatro musical que añora tener.

En redes sociales, Lucero le dedicó un emotivo mensaje a su hija:

Aplaudo de pie a mi Lucero Mijares que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de @elmagothewiz con su fractura reciente. El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor). Al terminar, en el hospital le detectaron fractura en la tibia. Hoy aguantó como las grandes, guerrera mi preciosa. Dio una función hermosa y se robó los corazones de muchos. Así con su yeso, seguirá dando las siguientes funciones durante algunas semanas con autorización de los médicos. Está fabulosa, nadie se pierda esta obra. Felicidades mi nena, te deseo una larga y exitosa carrera. Dios te cuida, te recuperarás pronto".