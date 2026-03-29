“¿Viste, ma’? ¡Qué bueno que me llevaste a la tele, todo ha valido la pena!”, se oye a Lucero decir en un video en el que se le ve de niña rogándole a su madre que la llevara a la tv para cumplir su sueño, proyectado en el Auditorio Nacional.

Después de 46 años, la actriz y cantante reunió el viernes a miles de fans que la han acompañado durante las ya 11 telenovelas y 37 discos para celebrar sus ya casi cinco décadas de carrera.

El recorrido incluyó temas que la consolidaron como una de las figuras más queridas de la escena nacional, desde “Ella es Chispita” o ”Los parientes pobres”, hasta “Electricidad”, “Viernes” y “Llévame”, que pusieron a cantar, bailar e incluso hasta a llorar a miles de fans de todas las edades.

“Qué recuerdos, ¿verdad? Cuando salieron muchas de estas canciones yo todavía no nacía, porque estoy cumpliendo 28 años”, bromeó Lucero.

Y a sus hijos, José Manuel y Lucero les dedicó “El privilegio de amar”.

“De las cosas que más me ha gustado en la vida es ser mamá, te cambia todo, empiezas a entender mejor a tu propia mamá o papá, a descubrir que existe un amor que no se parece a nada”, compartió.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de homenajear a figuras legendarias de la música nacional como a Juan Gabriel, Natalia Lafourcade o Los Ángeles Azules, acompañada del mariachi Gama 1000, con quienes cantó “Ya lo sé que tú te vas”, “Noa Noa”, “17 años”, “Nunca es suficiente” además del tema emblema de ella, “Llorar”.

Un toque de sazón extra llegó desde Sudamérica, entre banderas brasileñas, argentinas, puertorriqueñas, colombianas uruguayas, chilenas, venezolanas y peruanas en las gradas, así como pelotas de playa para que el público jugara con ellas mientras “Disco samba” y “Magalenha” sonaban.

El concierto de Lucero terminó tras casi dos horas y un mix de merengue para un último baile, en el que incluyó “Si antes te hubiera conocido”, de Karol G, y “La bilirrubina”.

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