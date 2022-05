Lucero agradece que su madre la cuidara en sus inicios

Lucero comenta que su mamá, Lucero León, ha sido su heroína y su gran pilar de vida, y le agradece desde el fondo de su alma que la haya cuidado con mucha firmeza, alejándola de todo mal, y dirigiéndola por el buen camino, desde que inició su carrera artística siendo una niña que sólo deseaba cumplir sus sueños.

“Me llevó un día e hice una audición cantando con mi guitarra y desde ahí hasta el día de hoy ella se convirtió en mi gran pilar, tengo millones de anécdotas con ella, es una mujer con mucha visión, mucho carácter, entereza, mucha energía, muy inteligente y con mucha firmeza para cuidarme siempre…”, comenta Lucero a EL UNIVERSAL.

El amor de una madre es invaluable y la cantante de éxitos como “Electricidad”, “Cuéntame”, “Tácticas de guerra”, entre otros, como hija lo valora, porque la hizo ser la mujer que es ahora.

"Mi mamá siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha cuidado muchísimo, yo agradezco profundamente que siempre ha estado junto a mí, que siempre estuvo en todos los momentos en mi juventud, infancia cuidándome y siendo yo su prioridad”, expresa.

La también actriz aclara que su mamá nunca tuvo intereses más allá que hacerla feliz y atender su llamado de ese sueño que tenía de ser artista cuando era niña y es por ello que admira también a esa mujer que sin saber nada del medio artístico hizo todo por su hija.

“Ella en ningún momento pretendió ser mánager, cobrar dinero por lo que a mí me gustaba hacer, ella simplemente atendió a mi llamado de, ‘mamá por favor llévame a la tele’, durante muchísimo tiempo ella no tenía idea, no conocía a nadie, no sabía para dónde moverse, pero finalmente me oyó y se legró”, ahonda.

Lucero asegura que nunca la desobedeció, porque dice nunca fue rebelde sin causa, siempre hicieron todo juntas en mutuo acuerdo.

“Siempre estuvimos de acuerdo, nunca fui como alma rebelde, por eso nunca fue como, ‘mamá déjame en paz’ o ‘mijita haz lo que digo’, no, nunca, creo siempre nos entendimos muy bien y creo que eso es lo que ha podido permear con mis hijos".

Lucero deja ser a sus hijos

Gracias a las enseñanzas de su madre, Lucero decidió convertirse ahora en un pilar con sus dos hijos, así como lo fue Lucero León con ella, protegerlos de todo y guiarlos por el buen camino.

“Yo como madre me entiendo muy bien con ellos, platicamos mucho, los dejo ser y hacer lo que ellos quieren, intento apoyarlos en lo que ellos piden, estar cerca y hay cosas que yo creo que son los mejores regalos de la vida, el poder tener hijos, el ser hija a la vez, reflexionar tantas cosas, todos lo sabemos que cuando tienes hijos, entiendes mucho más a tus padres, a tu madre”, apunta.

También resalta que sus hijos, además de que son su gran regalo de vida, también han sido sus maestros, con quienes ha aprendido muchas cosas.

“Desde que Lucerito nació me trajo muchísimas emociones, muchísimas alegrías, ya que cuando nació José Manuel yo quería que fuera niño, me emocioné profundamente, cuando nace ella quería niña y resultó ser niña, entonces los disfruto al máximo, son dos seres humanos maravillosos que me enseñan todos los días a mí también, que me dan lecciones de vida, de alegría, de amor, son ellos los que también nos inculcan a nosotros como padres”, ahonda.



