Los Tucanes libran veto en su natal Tijuana

Tras 15 años vetados, Los Tucanes de Tijuana regresarán esta noche a la ciudad que los vio nacer: Tijuana, en la frontera con EU, hecho que los llena de emoción y nerviosismo.

“Es un evento que va a ser histórico para nosotros y sabemos que Tijuana no nos va a dejar abajo”, compartió Mario Quintero Lara, vocalista de la banda de norteño y corridos, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Desde 2008, el grupo no podía presentarse en la ciudad de Baja California luego de que Quintero leyó durante una de sus presentaciones una carta dirigida a Teodoro García y Raydel Rosalío López, narcotraficantes del cártel de Tijuana:

“Un saludo para ‘el Teo’ y su compadre ‘el Muletas’, arriba la maña”, decía el mensaje.

Como consecuencia, Julián Leyzaola, exsecretario de seguridad del municipio, los señaló de realizar apología del delito, algo que terminó tras una iniciativa del gobierno municipal en el 2020, durante la pandemia.

“Es la tierra donde iniciamos, donde nacieron nuestros hijos, una tierra bendita. Tijuana es la frontera más grande del mundo, le da oportunidad a mucha gente”, detalló Quintero.

Así como en su momento a los intérpretes de temas como “La Chona” o “El Tucanazo” se les señaló por hacer apología del deltio, hoy por hoy, otros artistas han sido señalados por los mensajes en su música.

En mayo, el secretario general del Ayuntamiento de Cancún, Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, anunció la prohibición de los conciertos de corridos tumbados, luego de un concierto de El Komander.

Respecto a este tipo de prohibiciones, el músico de Los Tucanes consideró son comprensibles, pero no las comparte: “Entendemos, si es porque las cosas mejoren está bien, pero no es el camino. Hay que prohibir muchas cosas más antes de irse por la música, la música es un escaparate, es desestrés, no educación, la gente lo debe de entender, pero vuelvo a lo mismo si en algo ayuda, ojalá que así sea”.

Sin embargo, en dado caso de que se diera la prohibición sobre los corridos, el líder de la agrupación dice que no les afectaría: “Siempre hay personas que tienen maneras diferentes de pensar. Cada quien piensa y hace lo que cree que es correcto, lo respetamos, afortunadamente nuestras canciones más solicitadas no son corridos”.

Después de Tijuana, el grupo de música norteña se presentará en Las Vegas el 15 de julio antes de regresar a otras ciudades de México y Estados Unidos.