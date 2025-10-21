Más Información

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

El Louvre reabrirá sus puertas, pero la Galería de Apolo seguirá cerrada tras el robo de joyas

Museo de Antropología lamenta robo en el Louvre: “Es un acto que se debe condenar”

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, asegura que no retrata la guerra ni la violencia por ser “muy frágil”

“Hemos fallado”, reconoce Francia ante robo del Louvre

La música de los jóvenes, desde Tijuana a Yucatán

"" es una serie stop motion destacada por su producción Mexicana. Próximamente el proyecto estrenará su primera película realizada con esta técnica de animación.

Este jueves 23 se estrenará “Soy Frankelda”, llega a las salas de cine, generando gran expectativa desde su anuncio, tras presentarse en importantes eventos como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) e incluso llegando a proyectarse en Pixar Studios.

¿De qué trata "Los sustos de Frankelda"?

Esta es una serie antológica creada por Arturo Ambriz y Roy Ambriz, producida por el estudio mexicano Cinema Fantasma en colaboración con Darkframe Digital. El proyecto de stop motion se estrenó en 2021.

"Los sustos ocultos de Frankelda" narra la historia de una misteriosa escritora fantasma que, con la ayuda de un libro encantado, cuenta historias aterradoras a los niños, mostrando cómo enfrentan sus miedos.

Episodios de la serie animada:

  1. Dame tu nombre
  2. Te puedes transformar
  3. En sus miedos se ahogarán
  4. Salgamos de la oscuridad
  5. Tinta invisible

En el doblaje destacan las voces de:

  • Mireya Mendoza (Frankelda)
  • Arturo Mercado Jr. (Heneval y Gnomo)
  • Luis Leonardo Suárez (Procutes)
  • Assira Abbate (Magali, Tochina y Uli)
  • Magda Giner (Totolina)
  • Jessica Flores (Tere)
  • Sergio Carranza (Coco)

Dónde ver: HBO Max

Tras el éxito de la serie, el estudio detrás de "" produjo su primera película 100% mexicana hecha en stop motion.

En el filme “Soy Frankelda” conoceremos la historia de una joven escritora de terror del siglo XIX que un día es visitada por el Príncipe de los Sustos. Juntos iniciarán un viaje al Reino de las Pesadillas, donde ella deberá restaurar el equilibrio entre la ficción y la realidad.

