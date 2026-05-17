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Los Jonas Brother cerraron el primer día del Tecate Emblema 2026 con una mezcla de sus éxitos, telenovelas e incluso un jersey de la selección mexicana este sábado 16 de mayo.

A la media noche fue que Nick, Joe y Kevin subieron al escenario principal para reencontrarse con los miles de fans que esperaron toda la jornada para poder verlos.

“Es muy bueno estar de vuelta, los amamos, mi corazón está lleno, ahora, si es tu primer concierto de los Jonas Brothers o el primero de tu vida, no será el último, hagan ruido México”, dijo Nick.

Concierto del grupo estadounidense Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Concierto del grupo estadounidense Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Hola México, te amo, ¿están listos para divertirse esta noche?, no podíamos esperar para verlos”, complementó Kevin.

“Only Human”, “SOS”, “Sucker” y “What a Man Gotta Do” fueron algunos de los éxitos con los que los hermanos iniciaron su presentación estelar ante los gritos y lágrimas de sus seguidores.

Joe Jonas fue el encargado del momento relajado del show, eligiendo algunas personas del público como una colombiana que lo hizo elegir entre “Teresa”, “Betty la fea” y “Pasión de Gavilanes”.

El hermano de en medio eligió la primera mientras portaba una playera de la selección que no era la oficial, sino una diseñada por una casa de diseño, con su decisión tuvieron que tocar “Video Girl”.

Concierto del grupo estadounidense Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Concierto del grupo estadounidense Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Shelf” fue la siguiente complacencia de la banda, para luego iniciar una especie de batalla de canto entre Joe y Nick con “Celebrate” y “Jealous” en voz del primero y “Changin” con su rival.

La noche prosigo con una mezcla de clásicos de la agrupación y algunos de sus temas más recientes como “Tis is me”, una de las canciones con las que se dieron a conocer a inicios del milenio.

Cerca de la 1:30 de la madrugada fue que los Jonas Brothers concluyeron su participación en el festival dejando a miles con lágrimas en los ojos por el show que acababan de presenciar.

Concierto del grupo estadounidense Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Concierto del grupo estadounidense Jonas Brothers en el festival Tecate Emblema. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Aunque no fueron los últimos en tocar en el Tecate Emblema este sábado, pues del otro lado del Autódromo Hermanos Rodríguez Lost Frecuencies seguía con la energía a tope.

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