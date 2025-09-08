Por unos meses, los Estudios Churubusco se convirtieron en una réplica del desastre provocado por el Huracán Otis en 2023.

Y en ello participaron Benny Emmanuel (La CQ), Krystian Ferrer (Guten tag Ramon) y Mónica del Carmen (Año bisiesto), como protagonistas de una historia que sigue a dos medios hermanos, quienes luchan por sobrevivir cuando una tormenta inesperada se transforma en el fenómeno natural categoría 5, frente a las costas de Acapulco.

Contra el huracán es el título del filme ahora en posproducción para Netflix, el cual fue dirigido por Jorge Michel Grau.

“En un foro pusieron el exterior de un barco y el interior de la cabina, en otro, el mar. Hicieron todo grande, estuvieron varios meses”, comenta Cristian Calónico, director de los Estudios.

De acuerdo con un comunicado oficial de la plataforma streaming, la producción mezclará con efectos visuales y especiales, a fin de reproducir en pantalla el impacto provocado por la tormenta.

De acuerdo con cifras oficiales, Otis dejó 68 muertos, de los cuales 29 fueron marineros, así como casas y edificios destruídos.

“Estaba en el foro uno de los sobrevivientes de ese desastre que decía qué pasó y qué hicieron. Fue una gran producción y lo importante es que es mexicana”, dice Calónico.

Los Estudios han sido sede de más de 3 mil películas, entre ellas A toda máquina, Ansiedad y Allá en el rancho grande, pero también internacionales como Dunas, Total recall y Querida, encogí a los niños.

Con renovación en puerta

Tras 80 años de existencia serán renovados con una inyección de 268 millones de pesos procedente del Gobierno Federal y otros 40 millones otorgados precisamente por la plataforma Netflix.

Contra el huracán es una de las primeras grandes producciones en tiempo y costo que tendrán cabida en los foros conforme se vayan actualizando las instalaciones.

“Va avanzando en el sentido de que la mayor parte (de recursos) los vamos a poder ejercer el año que entra porque implica un proceso de generar carteras de inversión y se tienen que aprobar.

“Vamos a tener un pozo nuevo (de agua), planta de luz nueva, todos los foros se van a modernizar. La mayor parte será para ellos”.