El Teatro Metropólitan fue testigo de la desconexión cuando Los Bunkers ofrecieron el primero de tres conciertos en la Ciudad de México.

Bajo el manto de luces tenues y la calidez de un público, la banda chilena refrendó su relación con los fans mexicanos con un espectáculo en el que mostró su disco Unplugged en vivo, destacando la intimidad y la esencia de su música en un formato acústico cuidadosamente elaborado.

La velada comenzó con la presentación de Dulce y Agraz, nombre artístico de la cantautora también chilena Daniela González, quien con su voz etérea preparó el terreno para la llegada de Los Bunkers. Sus interpretaciones de "Bajo tus ojos", "Cuándo y dónde" y "Súbitamente" resonaron en el teatro como un susurro melancólico.

Los Bunkers iniciaron su set con "No me hables de sufrir", una introducción que de inmediato llevó a los asistentes en la atmósfera del conciero que aunque más tranquila por la naturaleza del concierto no dejo de ser enérgica como acostumbran los chilenos.

A lo largo del concierto, el quinteto, acompañado por un ensamble de músicos invitados, presentó versiones acusticas de sus éxitos más representativos. La presencia de la mexicana Carmen Ruiz en teclados y vibráfono, Martín Benavides en el theremín y Gregorio Madinagoitia en el charango, enriqueció canciones como "Yo sembré mis penas de amor en tu jardín" y "Las cosas que cambié y dejé por ti".

El público, entregado desde el primer minuto, acompañó a la banda en cada tema. Aunque la interacción fue mínima, el cariño se sintió en cada "gracias, chiquillos y chiquillas" que la banda dedicó a sus seguidores. Un momento especialmente se vivió cuando Álvaro López invitó a Juan Carlos Bodoque al escenario para interpretar "Una nube cuelga sobre mí", desatando una ovación que sacudió los cimientos del Metropólitan.

Otro punto culminante llegó con la participación de Meme del Real, quien subió al escenario para interpretar "Si estás pensando mal de mí", reeditando la complicidad que se gestó en la grabación del MTV Unplugged. La química entre Meme y la banda tejió un instante único, donde la nostalgia y la historia del rock en español se fundieron. Meme es parte del equipo de producción del Unplugged.

Entre arreglos de cuerdas y la incorporación de instrumentos latinoamericanos, la banda paseó al público por su trayectoria, tocando también temas nuevos como "El hombre es un continente", creada a propósito del concierto y un homenaje a Paul McCartney con "Let 'Em In".

La presencia musical latina continuaba, la cumbia sorprendió al entrelazar acordes de "La Negra Tomasa" de Caifanes con "Ven aquí" La noche cerró con "Bailando solo", en una versión que evocó los ritmos de Blondie su canción "Heart of glass", convirtiendo el recinto en una pista de baile iluminada por una bola disco descendente, que selló la velada con un resplandor de celebración y añoranza.

