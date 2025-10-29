Más Información

Migración a debate en El Colegio Nacional

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

Evocarán la vida y obra de Luis González y González, creador de la microhistoria

Mujeres le dicen a Taibo II: "su miopía machista le impide ver a las escritoras potentes que hay en México"

“El FCE ha tenido una actitud anti machista, quien no lo quiera entender es porque trae boleto”: Paco Ignacio Taibo II

Fuera Taibo, piden mujeres en mitin poético, "o será señalado, dondequiera que se pare"

El punk rock siempre se ha caracterizado por ir en contra del sistema, pero, parece que, una de las bandas del género actuales con mayor trayectoria han encontrado la manera de seguirlos sin perder su esencia.

Los originarios de CDMX están preparando su propio festival, “Muertos de Día” que pese a ya contar con ediciones pasadas, este se caracteriza por ser en alianza con , empresa a la que se ha señalado como monopolizadora del entretenimiento en México.

“Esto es un show hecho y derecho bien como OCESA los hace en México, mucha gente luego dice es que el monopolio bla bla, estamos en contra, pero a ver, los shows que salen de esta empresa siempre están bien hechos”, señala Arch, vocalista de la banda.

Otro de los puntos que Los Blenders, STG. Papers, Margarita siempre viva, Beñafonte Sesacional, Aiko y The Red Pears, agrupaciones que encabezan el festival quieren dar a notar, es el bajo costo que tiene.

“cuesta 800 pesos. Si lo agarras en 2 × 1 acaba costando 400 pesos ya ver una banda en el indie Rocks cuesta 600, 700 pesos entonces esto es un regalo básicamente”, dicen previo al show del 8 de noviembre en el Pabellón Oeste del Palacio de Los Deportes.

Los Blenders no se venden

Pese a defender el monopolio del entretenimiento en el país, Los Blenders aseguran que prefieren seguir con su público fiel antes de venderse y sucumbir a prácticas como crear TikToks, bailes o trends para llegar a la viralidad.

Lo anterior debido a que solo buscan crear música que les guste y saben que el ocupar dichas estrategias pueden ser contraproducentes, pues, los millones de redes no se verán reflejados en los conciertos.

