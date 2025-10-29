El punk rock siempre se ha caracterizado por ir en contra del sistema, pero, parece que Los Blenders, una de las bandas del género actuales con mayor trayectoria han encontrado la manera de seguirlos sin perder su esencia.

Los originarios de CDMX están preparando su propio festival, “Muertos de Día” que pese a ya contar con ediciones pasadas, este se caracteriza por ser en alianza con OCESA, empresa a la que se ha señalado como monopolizadora del entretenimiento en México.

“Esto es un show hecho y derecho bien como OCESA los hace en México, mucha gente luego dice es que el monopolio bla bla, estamos en contra, pero a ver, los shows que salen de esta empresa siempre están bien hechos”, señala Arch, vocalista de la banda.

Lee también Rebeldía, punk y rock, en el arte de Sergio Sánchez Santamaría

Otro de los puntos que Los Blenders, STG. Papers, Margarita siempre viva, Beñafonte Sesacional, Aiko y The Red Pears, agrupaciones que encabezan el festival quieren dar a notar, es el bajo costo que tiene.

“cuesta 800 pesos. Si lo agarras en 2 × 1 acaba costando 400 pesos ya ver una banda en el indie Rocks cuesta 600, 700 pesos entonces esto es un regalo básicamente”, dicen previo al show del 8 de noviembre en el Pabellón Oeste del Palacio de Los Deportes.

Lee también Skillet lleva el rock cristiano al Pepsi Center en su Revolution Tour 2025

Los Blenders no se venden

Pese a defender el monopolio del entretenimiento en el país, Los Blenders aseguran que prefieren seguir con su público fiel antes de venderse y sucumbir a prácticas como crear TikToks, bailes o trends para llegar a la viralidad.

Lo anterior debido a que solo buscan crear música que les guste y saben que el ocupar dichas estrategias pueden ser contraproducentes, pues, los millones de redes no se verán reflejados en los conciertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm