Los 10 conciertos imperdibles en este mes de septiembre

Septiembre llega como uno de los mejores meses para la música pues grandes bandas y artistas llegarán a tierras aztecas, en especial la Ciudad de México, para regalarle al público noches que serán inolvidables.

Más de 50 conciertos se llevarán a cabo, solamente en estas semanas, sin embargo aquí te dejamos una lista con los que diez espectáculos que no te puedes perder. Algunos de ellos gratuitos, otros sumamente demandados y que van desde géneros como el pop, rock, electrónica y hasta el regional mexicano.

Post Malone. Tras su paso por Chile, la expectativa por ver al hip hopero estadounidense ha crecido entre el público mexicano. El intérprete de "Circles" es famoso por la pasión que imprime en cada una de sus presentaciones y la gran variedad de su repertorio, que va desde el trap hasta la balada romántica. Posti, como le llaman sus seguidores, se presentará el próximo 5 de septiembre en el Foro Sol, antes de continuar de gira por Estados Unidos.









Festival Arre. El nuevo evento de música en la capital mexicana pretende exaltar uno de los géneros que mayor popularidad ha alcanzado en los últimos meses: el regional mexicano. En su primera edición el Arre contará con la participación de artistas nuevos como Peso Pluma, Natanael Cano, o Fuerza Regida; además de grandes leyendas como Los Huracanes del Norte, Alicia Villarreal y Caballo dorado.

Este festival se realizará los próximos 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que ya se ha convertido el la casa de otros similares como el Vive Latino, Corona Capital, EDC y el Flow Fest.





Peso Pluma encabeza el cartel de este festival dedicado al regional mexicano. Fuente: Instagram @pesopluma





Morrisey. El exvocalista de The Smiths regresa a la capital mexicana para cantar, junto a su público grandes temas como "First of the gang to die", "Half a person"; o "Everyday is like sunday".

Una de las polémicas que el cantante ha protagonizado es la prohibición del consumo de carne durante sus conciertos, además de no permitir la venta de cerveza, medidas que se desconoce sí estarán vigentes durante su presentación del 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes.





Morrisey regresa a la Ciudad de México. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL





Enjambre. Con un nuevo álbum y tras haber encabezado el último Vive Latino, Enjambre llegará al coloso de Reforma. En su nuevo disco "Noches de Salón" la banda buscó hacer un homenaje a los bailes y estilos de los años 40 y 50, mezclando ritmos como el bolero, danzón y el son cubano con sus influencias rockeras.

La agrupación se presentará los próximos 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Sam Smith. Uno de los íconos más grandes de la comunidad LGBT, llegará a México para ofrecer uno de los shows más esperados del año, no sólo por su espectacular producción, también por la polémica que ha surgido a través de sus vestuarios y sugerentes performances.

El cantante británico se presentará este 14 de septiembre en el Palacio de Los Deportes, y como se trata de una única fecha las localidades ya están agotadas.





El cantante británico llegará al Palacio de los depores: Instagram





Grupo Frontera y Yahritza y su esencia. Para celebrar este 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los encargados de musicalizar la noche de "El Grito de Independencia" serán nada más y nada menos que Grupo Frontera, pero los mexicanos no llegan solos y compartirán escenario con una de las bandas que más polémica ha desatado: Yahritza y su esencia

Tanto Frontera como Yahritza tienen en puerta sus propias giras, aunque no contemplan más fechas en México, por lo que verlos en la plancha del Zócalo será una oportunidad única.





Grupo Frontera y Yahritza y su esencia se presentarán en el Zócalo capitalino. Foto: Instagram oficial.





Depeche Mode. Una de las bandas más icónicas de los años 90 regresa con tres fechas en la ciudad. El legendario grupo de rock y electrónica, se presentará los próximos 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol, uno de los escenarios más grandes.

Ricky Martin. Considerado como uno de los ídolos del pop latino más importante de los últimos tiempos, el boricua lanza un nuevo concepto con el que visitará la ciudad. Se trata de un show sinfónico que promete y mucho; y que llevará hasta la Arena Ciudad de México el próximo 20 de septiembre.

Aunque Martin se encuentra enfrascado en medio de las polémicas familiares y su más reciente divorcio, se ha mantenido activo en la escena musical con el lanzamiento de varios sencillos y diferentes presentaciones alrededor del mundo.









León Larregui. Cerca de cerrar el mes, el también vocalista de Zoé. llega con su gira "Prismarama" al Auditorio Nacional, después de también participar en solitario en el festival Vive Latino, y estrenar en mayo el disco homónimo de la gira.

Larregui inicio su carrera como solista en 2012 cuando estrenó "Solstis" con temas como "Como tú" y "Brillas" que de inmediato se volvieron un éxito, y que seguramente formarán parte del setlist de este próximo 28 de septiembre.





Como parte de su gira Prismarama, Larregui ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional Foto: instagram





The Weeknd. A pesar de la polémica en la que se vio envuelto por su participación en la serie "The Idol", el rey absoluto de Spotify cerrará el mes patrio con broche de oro. Abel, nombre real del cantante, ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol los próximos 29 y 30 de septiembre y las localidades ya están agotadas.





The Weeknd es uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL





