Esposa de Lefty revela detalles sobre la muerte del rapero, confirma que se trató de un homicidio

La noticia sobre la muerte de Juan Carlos Sauceda Vázquez, mejor conocido como Lefty SM, conmocionó al mundo del espectáculo, pues aunque al inicio se manejó como un intento de asalto, más tarde las autoridades de Jalisco, donde radicaba el rapero, revelaron que se trató de un homicidio, en el que habrían participado, al menos, tres sujetos armados.

De acuerdo con reportes oficiales, Lefty recibió dos impactos de bala a las afueras de su casa, ubicada en el fraccionamiento La Cima en Zapopan y aunque tras el ataque fue trasladado de emergencia a un hospital de emergencia, lamentablemente su cuerpo no resistió.

Ahora, la esposa del cantante, la modelo María Isabel, reveló nuevos detalles del incidente en los que no sólo desmiente rotundamente que se haya tratado de un intento de asalto, sino que revela que los agresores lograron entrar directamente hasta su habitación para sacarlos a empujones y después dispararle al famoso.





Lefty SM y su esposa María Isabel. Foto: Facebbok

A través de sus historias de Instagram, María Isabel también dejó claro que Lefty no se encontraba relacionado en ningún tipo de asunto ilegal, por lo que desconoce los motivos del brutal ataque: "No sé por qué ponen que fue un asalto cuando, en realidad, te fueron a matar mi amor. Nunca abriste la puerta, ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto, en la segunda planta, y nos sacaron a empujones. Tú no andabas metido en nada y mucho menos buscando pleitos y te mataron", escribió.

Con el dolor reflejado en cada una de sus palabras, la modelo también destacó el esfuerzo de su esposo por salir adelante, cumplir cada uno de sus sueños y sobre todo, darle lo mejor a su familia: "Trabajaste mucho por cumplir tus sueño, estabas tan emocionado por tu disco que ya habías terminado. Piche gente envidiosa, si supieran lo que él trabajó por cumplir su sueño y ustedes le cortaron las alas", finalizó.





Este es el desgarrador mensaje que la esposa del rapero compartió en sus redes sociales. Foto: Instagram





En este mismo mensaje, la mujer colocó una desgarradora frase en la que se dijo completamente destrozada: "Te amo mi amor. No puedo, te lo juro".

Hasta el momento se desconoce la identidad de los criminales, pero las autoridades ya han comenzado con las averiguaciones para dar con los responsables de este homicidio. Mientras tanto, la escena del hip hop llora la muerte de Lefty, entre ellos Santa Fe Klan y MC Davo, con quienes, además de trabajar, tenía una amistad cercana.

