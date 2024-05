Una detective de armas tomar es el nuevo personaje de Ana Claudia Talancón, quien tendrá la misión no sólo de resolver un caso que ocurrió en su propia casa, sino enfrentar bandas criminales.

Así es como se le verá en la serie Accidente, ahora en posproducción para Netflix, una historia para la que la actriz de El crimen del Padre Amaro requirió hacer sus propias escenas de acción.

“Me tocaron escenas fuertes, sobre el todo el accidente que ocurre en mi casa y es donde decido investigar diferentes cosas. Eso requirió un esfuerzo físico y emocional muy demandante”, dice Talancón.

Accidente es escrita por el venezolano Leonardo Padrón (Pálpito), con un elenco en el que se encuentran, entre otros Alberto Guerra (Griselda), Eréndira Ibarra (Ingobernable), Regina Blandón (Historia de un crimen: La búsqueda), Erik Hayser (Oscuro deseo) y Erick Elías (100 días para enamorarse).

La historia inicia con un trágico hecho que cambia radicalmente la vida de tres familias, desencadenando culpas, resentimientos y violencia entre ellas.

“Las escenas las hacía yo y si quedaban bien, perfecto, si no siempre había un stunt que nos hacía ver más ágiles (risas). Fue ver cómo agarrar bien un arma; hay una escena de una redada y pateo una puerta, pero me equivoqué de puerta y me abrió un viejito espantado y diciéndome que bajara la pistola”, recuerda Talancón.

La serie es dirigida por la española Grecia Querejeta (Siete mesas de billar francés) y el colombiano Klych López (Perfil falso).

“Yo digo que es un dream team, todos están maravillosos, la serie tiene un corazón enorme y era entregar el alma. Mi personaje no sólo resuelve un crimen, sino otros más”, adelanta la actriz.

Accidente es una de las tres series anunciadas a finales de 2023 como producciones de Netflix, junto con la comedia de humor negro Bienvenidos a la familia (ya estrenada), con Marimar Vega y Erika Buenfil y Para siempre (por estrenarse), con Diego Calva, bajo la batuta del realizador Ernesto Contreras.