Lorena Herrera confiesa que estaría en depresión si fuera Irina Baeva

Lorena Herrera está siguiendo los pasos de Carmen Salinas, en el sentido de que la prensa le pide opinión sobre todo lo que acontece en el mundo de la farándula, cosa que ella toma con cierto humor e ingenio.

“¿Me va a preguntar de alguien? ¿De Irina Baeva, de Niurka, de quién?”, comentó Lorena Herrera durante un encuentro con la prensa, que la entrevistó después de haber sido coronada como “reina de reinas” de la comunidad LGBTTTIQ+ la noche de ayer.

Entre los cuestionamientos que tuvo que responder, estuvieron las críticas que la actriz rusa Irina Baeva está recibiendo por su desempeño como protagonista del musical "Aventurera", a lo que Lorena contestó mesuradamente.

“Yo no la vi, no fui al estreno, sólo vi un poquito en YouTube, creo que ella está dando su cien por ciento, está haciendo lo mejor que puede pero no esperaren que sea una Niurka, que ha bailado toda su vida, o una Liz Vega, ambas excelentes bailarinas que han estado en concursos de baile y los han ganado, entonces tienen una experiencia tremenda, Irina nunca había bailado por eso está haciendo lo mejor que puede”, dijo Herrera.

La cantante pidió que no se hicieran comparaciones porque no sería justo, y que ella en su lugar estaría en depresión al ver todas las críticas negativas que se le han hecho, además como artista no tiene la autoridad moral de dar su opinión sobre el trabajo de Baeva, porque no le gusta bailar.

"No está padre que comparen, que la acribillen de esa forma, porque de verdad yo estaría en una depresión terrible con tantas opiniones tan negativas, yo creo que sí deberían de ver el esfuerzo que ella está haciendo", dijo.

Lorena explicó que a ella no le molesta que le hagan preguntas sobre cosas que no tengan que ver con ella, porque al final tiene la libertad de contestar o no, pero a lo largo de su carrera ha aprendido a darle la vuelta a esta situación siendo siempre amable.

Lee también: Juan Osorio hace frente a los ataques que ha recibido su versión de "Aventurera": "la gente es cabrona"

Lorena Herrera, "reina de reinas"

Por tercer año consecutivo los locatarios de la calle de Amberes nombraron a Lorena Herrera "reina de reinas", por lo que agradeció este honor, porque son ellos los que siempre la acercan a la comunidad LGBTTTIQ+ cuando la contratan o ponen su música en sus bares y restaurantes.

"Estoy con ustedes celebrando este mes del orgullo, que no sólo sea uno sino todos los días de su existencia, que se sientan orgullosos de ser lo que son, de aceptarse como son, no tener que fingir, no tener que mentir, que no sea un sólo día, que sea siempre", expresó Lorena instantes previos a su coronación.

Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL

Los encargados de coronarla fueron Tito Vasconcelos, precursor del teatro de cabaret, y Ulises Ramírez como representante de los locatarios. Fue precisamente Tito quien explicó la valiosa labor que hace Lorena Herrera con la comunidad, apoyando a la casa para personas transexuales de la tercera edad, que la activista Samantha Flores fundó; y lo hace donando las ganancias que se obtienen con la canción "Vivo la vida".

“Los invito a que descarguen, ya llevamos mucho tiempo con este sencillo de Vivo la vida, desde el año pasado, no se ha podido hacer la donación porque la Casa Vida Alegre de Samantha Flores está cerrada, porque le hicieron unos arreglos y la delegación le puso los sellos de clausura, eso es terrible porque el gobierno encima de que no ayuda a la comunidad LGBT les cierra la casa, eso es triste”, señaló la cantante.

En un ejercicio de total sinceridad, Lorena explicó que a principios de 2024 había muy poco dinero porque la gente no estaba descargando el tema, y esto para ella era muy desalentador porque es por una causa noble, pero gracias a que habló al respecto en el reality Siempre Reinas, las cosas mejoraron un poco.

Finalmente volvió a agradecer a la comunidad el haberle dado el honor de ser su reina: "Siempre lo he dicho para mí el mejor público, el más bello, el más auténtico, leal y entregado, es el de la comunidad LGBT, yo me siento completamente bendecida de que sea mi público en la música, me han apoyado desde 1996, así que gracias".

rad