Cuando Kudai grabó sus primeros discos, a mediados de los 2000, sus temas hablaban de abandono, rupturas y conflictos familiares desde sus propias vivencias.

Casi dos décadas después, la banda chilena, formada por Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino, Gabriela Villalba y Pablo Holman, vuelve a los escenarios con otra perspectiva, ahora son adultos que revisan esas mismas letras desde la distancia.

Pablo Holman dice que los años cambiaron la forma en que se entiende ese repertorio. No reviven el dolor adolescente, ahora lo comprenden.

“Cuando hoy las cantamos, ya no es desde ese lugar de tristeza, sino desde un lugar que ya sobrepasamos”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

Hoy, esa misma música no solo dialoga con el público que creció con ella, sino también con la vida adulta de sus propios integrantes. En el caso de de Pablo, esa revisión pasa por la paternidad. Tiene una hija de 11 años y reconoce que emociones que no entendía a los 15 hoy cobran otro sentido.

“Cuando yo tenía esa edad no entendía lo que era la paternidad. Hoy, al tener una hija es muy loco cómo hay situaciones y sensaciones que resignifican las letras”, dice el músico de 37 años.

Aunque los conciertos de Kudai están marcados por la nostalgia, Holman insiste en que la banda no quiere depender únicamente de sus clásicos.

“La gente que va a vernos a los shows es porque obviamente le gusta la nostalgia. Si bien ya ahora me visto diferente, la emocionalidad, lo emo de todo esto sigue ahí. Es lo que nos junta. Nos llama la atención cómo la gente se viste como en la época. Hay todo un tema de estética que fue muy importante para ellos y que conservan ”, comenta.

Kudai se presentará el 17 de abril en el Auditorio BlackBerry como parte del Harakiri Tour. La gira incluye Querétaro, Toluca, Monterrey y Guadalajara.

