Una gran fiesta se llevó a cabo el día de ayer en el escenario del Auditorio Nacional, cuando Mickey Mouse tomó las tornamesas para poner a bailar al público con las canciones más populares de las películas de Disney, y que conforman el espectáculo "¡Bailemos!".

La tarde comenzó con una alfombra roja, en la cual diversas personalidades del mundo del espectáculo posaron al lado de Mickey y Minnie, y además se dieron tiempo para habla con los medios de comunicación presentes.

Una de las primeras en pasar por ahí fue Zoraida Gómez, quien acompañada de su esposo y su hijo Max, llegó lista para dejar salir su niña interior. Aunque al principio estuvo con una buena actitud, terminó por despedirse algo molesta, debido a que todas las preguntas que le hacían eran para saber de su hermano Eleazar Gómez y la apertura de su cuenta en una red social para adultos.

La conductora Andrea Escalona llevó de la mano a su hijo Emilio, quien al parecer es tímido porque corrió al ver las cámaras de video, y su madre explicó que no lo obliga a posar o a actuar, porque es algo que el decidirá cuando esté más grande.

“Que sepa de qué se trata todo esto, ya me dirá si le gusta o no, y hasta que no me lo diga, él estará en su casa y su mamá trabajando”, expresó la también actriz.

También expresó su alegría de que Michaela, hija de Daniel Bisogno (q.e.p.d.), quien se reencontró con su abuelo paterno, don Concho Aguilar, y su tío Alex Bisogno, después del desencuentro que tuvieron con la viuda del conductor, Cristina Rivapalacio.

“Como saben yo quiero mucho a Daniel, a su papá, a Alejandro y a la niña, no hay nada mejor que estar en familia, estar bien, ojalá se arreglen las cosas. Creo que ese acercamiento es importante, yo que los conozco a todos puedo decir que son buenas personas”, dijo Escalona.

Ferka llevó a su pequeño Leonel a disfrutar de este espectáculo, y reveló qué las cosas entre ella y Christian Estrada, padre de su hijo, siguen sin mejorar y quien ha tomado el rol paterno con su bebé, es su actual pareja Jorge Loza.

Raquel Bigorra llevó a la pequeña Rafaella, quien a sus 10 años va por su segunda telenovela, y este viernes ya comienza con todo el trabajo que esto conlleva, como el diseño de imagen, por lo cual ya no podrá audicionar para el musical Matilda, que el productor Alejandro Gou está preparando.

“Yo le digo que esta es una carrera en la cual Dios va decidiendo, entonces muchas veces te llaman para un proyecto o tienes que decidir entre dos. (Lo de la obra) era un casting, ni siquiera era que se fuera a quedar, pero ni siquiera va a poder castear, porque ya pasado mañana arranca grabaciones y apenas el lunes le hablaron, va en toda la telenovela… amamos que ella esté desarrollándose y ahora a su papá y a mí nos toca estar de asistentes”, expresó Raquel Bigorra.

También pasaron Emir Pabón, Mariana Ochoa, Michelle Vieth, Natalia Subtil, Marlene Favela, Pedro Prieto, Chuponcito, por mencionar algunos.

Fatima Torre con sus hijos. FOTOS CORTESÍA OCESA: LAURA VILLEGAS Y JOSÉ JORGE CARREÓN

Todos a bailar

Pasadas las 18 horas la fiesta de Disney on Ice arrancó, el encargado de dar la bienvenida fue Dj Mickey, quien estaba acompañado de sus amigos Minnie, Donald y Goofy. El famoso ratón les prometió a ellos y al público que irían a un viaje musical por las películas más recientes de este famoso estudio de cine animado.

La primera parada fue al mundo de Wish, donde la magia y belleza de la naturaleza se combinaron, pero sobre todo los deseos del reino de Las Rosas, donde vive Asha, una de las nuevas heroínas de Disney.

La siguiente parada fue Arandelle, donde la reina Elsa y la princesa Ana los esperaban con una nueva historia, donde acompañadas de Olaf, Kristoff y Sven, conocerán a los espíritus del Bosque Encantado.

Por primera vez El rey león hizo acto de presencia en esta versión on ice, así se pudo ver a Simba y Nala paseando y bailando por la sabana africana, donde también estaban las hienas y el malvado Scar. Uno de los temas que fue coreado por todos los presentes fue Hakuna Matata, junto a Simba, Timón y Pumba.

Todos cantaron Bajo el mar, cuando él cangrejo Sebastián armó una fiesta multicolor cuando llegó el turno de La sirenita. Rápidamente se pudo ver cómo la inquieta Ariel, pudo realizar su amor junto al príncipe Erik.

La siguiente parada fue la isla de Motunui, donde es la casa de Moana, quien acompañada del semidios Maui, llevó el corazón de Tefiti hasta su legítima dueña; está historia fue la que cerró este show que amaron los más pequeños del público, y que permanecerá en el Auditorio Nacional hasta el 27 de julio.

