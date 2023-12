Lloran la muerte de Itziar Castro, actriz de "Vis a vis", quien falleció mientras ensayaba

La actriz española Itziar Castro, que protagonizó las series "Vis a Vis" y "Paquita Salas" murió a los 46 años mientras se encontraba en una piscina ensayando un espectáculo de natación sincronizada, así lo dio a conocer su representante.

La triste noticia tiene contrariado al gremio actoral de España, en redes sociales se lamenta la pérdida de la actriz que también participó en las películas "Campeones" y "Pieles", esta última le valió una nominación al premio Goya en 2017.

De acuerdo a información de El País, la actriz se encontraba durante la madrugada en la piscina cubierta de las instalaciones de un hotel en Lloret de Mar, en Girona, donde participaba del ensayo de un espectáculo de nado sincronizado; comenzó a sentirse mal y fue asistida por un equipo de emergencias.

"Todo indica un fallo cardíaco", dijo su representante a la agencia EFE; La autopsia, en tanto, dará detalles sobre la causa del deceso.

Colegas lloran la muerte de Itziar Castro

La actriz de cine y televisión apareció en el videoclip de la canción “Melancólicos Anónimos”, de Sebastián Yatra, que se estrenó a principios de 2022, y su fama se disparó gracias a su actuación en su papel de reclusa de Cruz del Norte, Gоya Fernández, en la serie "Vis a Vis"; además, tuvo una destacada participación en la serie Paquita Salas, y fue aclamada por su performance en la película de 2017, Pieles, que le valió galardones y nominaciones.

El actor Antonio Banderas externó su pesar por la noticia en su cuenta de Instagram: "Desolado por el fallecimiento de Itziar Castro. Querida amiga, nos dejas demasiado pronto".





El director Frankie De Leonardis también compartió su tristeza por la noticia: "Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso. La familia pide respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo".

Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, también se despidió de la actriz. “Estoy en shock… Mi cabeza no es capaz de entender lo que lee en titulares y redes sociales. Si algo envidiaba de ti, cada vez que te veía o hablábamos, era tu vitalidad, cómo extraías hasta el último jugo de esta vida, a veces jodida, absurda, maravillosa, tonta… Sé que me seguiré riendo contigo, porque es lo que provocas, haces que sonriamos cuando pensamos en ti, y te prometo que trataré de vivir como tú lo hacías, agradecida, comiéndotela, abrazándola, a sorbos, lametazos, histriónica, feliz, gritándola, reivindicada, empoderada”.

El cantante Sebastián Yatra también se pronunció sobre la pérdida y confesó que se arrepentía de no haberse reunido antes con la actriz, a quien llevará tatuada en el corazón para siempre.

"Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo, me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida".

