Livia Brito se somete a tratamiento para quedar embarazada; habla de su ex detenido

Livia Brito quiere ser mamá y está bajo un tratamiento para lograrlo, por lo que no podrá asisitir a los Premios lo Nuestro que se levarán a cabo mañana y donde era una de las invitadas; el nobre de la actriz se volvió tendencia ayer porque su expareja, el actor y cantante Said Pichardo fue detenido por posesión de armas y sustancias ilícitas.

A través de un video, Brito habló de dos temas, brevemente abordó lo referente a su ex, y después detalló que muy pronto podrá dar la noticia de que se convertirá en mamá.

De manera breve y sin entrar en detalles, la protagonista de "La Piloto" reconoció que hace más de seis años fue pareja de Pichardo, pero que desde que la relación terminó no han tenido contacto.

"Como todos ustedes saben, hace más de seis años tuve una relación, lo conocí como cantante y empresario y más no sé de él, han pasado muchos años", expresó, sin pronuciar el nombre de su expareja con el que estuvo muy cerca de llegar al altar.

Para Livia Brito, haber conocido a Said Pichardo fue una de las mejores cosas que le pudieron suceder, así lo dijo en su momento frente a las cámaras de “Hoy”; se conocieron en Miami, cuando ella estaba grabando “La Piloto”, su relación duró tres años y planeaban casarse a través de un ritual, porque dijeron, no creían en el matrimonio.

Said y Livia terminaron, pero él hasta le había dado el anillo de compromiso, valuado en 250 mil dólares, cuando en “De primer mano” le preguntaron si era verdad que ella no le había regresado el anillo, Pichardo sólo sonrió y prefirió no responder, a pesar de que le dijeron que la propia actriz lo había dicho.



Livia Brito quiere ser mamá

Con una sonrisa, Livia Brito reveló que está en un tratamiento de fertilidad para poder convertirse muy pronto en mamá, podría ser cuestión de días para que la protagonista de melodramas anuncie la feliz noticia.

"El día de ayer fui al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y probablemente el día 26 lo podremos hacer y les podré dar la noticia de que si Dios quiere estaré embarazada", expresó.



Livia Brito, en tratamiento de fertilidad.

Brito agradeció a Premios Lo Nuestro la invitación, pero debido a que busca bebé, no le podrá ser posible participar, todo sea, dijo, para poder acariciar una pancita.

"Si Dios quiere pronto vamos a estar acariciando una pancita", dijo.

rad