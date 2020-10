Litzy ya no quiere volver a los 90

Tras haber abandonado la gira 90's Pop Tour poco antes de que se terminara, Litzy afirma que no hay planes para que el show (que reúne a artistas de la época) se vuelva a realizar. Pero considera que esta es una oportunidad para que cada integrante del proyecto continúe con sus carreras. "Fueron tres años de gira y yo creo que ya en estos momentos cada uno tiene sus proyectos por individual y está padre que retomemos nuestras carreras como grupos o solistas y que ofrezcamos otras cosas", dijo la ex JNS "Para mí fue un privilegio estar en ese show, pero ahora sí quiero dedicarme completamente a lo mío", afirmó.

Tania Rincón no convence en Televisa

Luego de que Tania Rincón hiciera una aparición en el programa matutino Hoy, donde le festejaron su baby shower, los fans no quedaron muy contentos con la colaboración de la conductora e incluso señalaron que Galilea Montijo 'le hizo el feo' durante la transmisión. "No encajas en esa televisora" y "Gali no se ve muy contenta", fueron algunos de los comentarios que Rincón recibió en Instagram. A pesar de ello, Montijo le escribió: "Te queremos de regreso".

Carlos Moreno tendrá que luchar por su co protagonista



Foto: EFE/ Grupo Televisa

El regreso del productor de telenovelas Carlos Moreno a Televisa fue pura felicidad... hasta que se topó con que uno de los actores que quiere para su nueva producción también es requerido por otro productor. Moreno estaba entusiasmado con este actor que quería como co protagonista de su historia pero parece que tendrá que pelear para conseguirlo.

fjb